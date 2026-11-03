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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 17:20

El brent cae por segundo día y cierra en 103,60 dólares el barril

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Londres, 3 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero cayó este martes por segundo día consecutivo, en este caso un 1,11 %, hasta quedar en 103,60 dólares el barril al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras crece el optimismo ante una salida diplomática a la guerra en Irán.

Por EFE
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El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,17 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de ayer, lunes, cuando cerró en 104,77 dólares.

En todo caso, la caída de hoy es leve en comparación con el descalabro de la víspera, cuando el brent perdió un 7,63 %, una de las caídas más acusadas en los últimos meses.

También el Texas cerró hoy a la baja, tras perder el barril 37 céntimos y cerrar en 96,09 dólares.

El mercado tiene la vista puesta en las elecciones legislativas estadounidenses de hoy, entre la incertidumbre de si, una vez pasada la cita electoral y dependiendo del resultado de la misma, Washington optará por impulsar una solución diplomática con Irán o reanudará los bombardeos contra la República Islámica.

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