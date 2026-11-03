ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 03:00

El ciclón Murasu golpea la costa este de India a solo días del paso de Arnab en la región

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 3 nov (EFE).- La tormenta ciclónica Murasu tocó tierra este martes en la costa del estado suroriental de la India, en Andhra Pradesh, provocando fuertes inundaciones y rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, y obligando a evacuar a familias atrapadas en sus casas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Su entrada a tierra comenzó alrededor de la 01:00 hora local (19:30 GMT) cerca de Kothapatnam, en el distrito de Prakasam, mientras que el ojo del ciclón cruzó la línea costera sobre las 05:30 (00:00 GMT), informó el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

El temporal dañó carreteras y campos de cultivo, además de destrozar barcos pesqueros, fundamentales en la economía de estado, y provocó el colapso de varias viviendas vulnerables en algunos puntos, donde los equipos de rescate evacuaron a familias atrapadas.

Según la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), las autoridades evacuaron a unas 400 familias de una aldea en Kothapatnam, en el punto de entrada del ciclón.

El jefe de Gobierno regional, N. Chandrababu Naidu, ordenó mantener a la población resguardada para evitar pérdidas humanas y recibió el respaldo del ministro de Interior, Amit Shah, así como asistencia logística de estados vecinos.

En la capital regional, Vijayawada, las precipitaciones sumergieron avenidas y se decretó el cierre preventivo de varios centros educativos.

El IMD prevé que la tormenta se debilite gradualmente hasta convertirse en una tormenta ciclónica al mediodía y en una depresión profunda en la medianoche del martes, con vientos por debajo de los 65 kilómetros hora.

Murasu golpea la costa india apenas una semana después del paso del ciclón Arnab en la misma región, que dejó al menos cinco fallecidos, complicando la recuperación económica de la zona.

Lo
más leído
del día

01
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
02
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
03
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
04
Política
PLRA exige transparencia al Gobierno por crisis financiera y el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Santaní: a tres años del tornado, recuerdan la trágica muerte de Abigail
Ver más

Te puede interesar