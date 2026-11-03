El demócrata Moskowitz retiene curul en distrito rediseñado de Florida, según proyecciones

Moskowitz superaba ligeramente el 51 % de los votos con más del 96 % de los sufragios escrutados, lo que le garantizó un tercer mandato en la Cámara Baja del Congreso.

El triunfo de Moskowitz es clave puesto que se produce en un distrito que había sufrido una profunda remodelación con el nuevo mapa electoral aprobado por el Gobierno republicano para reunir en él a un electorado supuestamente más conservador.

Antes del rediseño, la circunscripción abarcaba varias zonas urbanas del condado de Broward, en el sureste de Florida, pero pasó a absorber áreas del sur de Palm Beach y otras de tendencia republicana.

La victoria de Moskowitz permite retener un bastión clave para los demócratas en Florida, un estado que votó por el actual presidente, Donald Trump, en las tres elecciones que se ha presentado como candidato, y donde los conservadores ostentaban hasta esta noche una ventaja de 20 escaños en la Cámara de Representantes, por siete demócratas y uno vacante.

A nivel nacional, los demócratas aspiran a arrebatar a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que limitaría el poder de Trump en la segunda mitad de su actual mandato presidencial.

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Este martes los estadounidenses votaron en las elecciones de medio mandato del presidente Trump para elegir a la totalidad de los miembros de la Cámara Baja, a un tercio de los senadores y a varios gobernadores y cargos estatales y locales.