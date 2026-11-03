El documental sobre la fundadora de Theranos arrasa en la taquilla en Norteamérica

'You Can See Everything’ ('Puedes verlo todo') es un documental de casi tres horas dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim que está rompiendo todos los pronósticos.

En su tercera semana ha recaudado 11 millones de dólares y ha pasado de 2.655 salas a 3.243 salas (el estreno fue en tan solo 855). La buena acogida de la película aumenta sus posibilidades de cara a los Óscar, según señalan varios medios.

Hasta hace dos meses el filme, distribuido por la prestigiosa A24, se había mantenido en secreto hasta que se pudo ver por primera vez el pasado septiembre en el Festival de Telluride (Colorado, Estados Unidos).

En segundo puesto de la taquilla Norteamericana se encuentra 'Clayface' con 83 millones de dólares en todo el mundo (44,6 en Norteamérica y 38,9 en el resto del mundo) y en el tercer puesto, 'Wilwood' ('Wildwood: El bosque salvaje'), un filme de animación que ha rebasado todas las expectativas y que acumula 53 millones de dólares en todo el mundo.

'Wicker', el romance protagonizado por Olivia Colman y Alexander Skarsgård, se posiciona en el cuarto puesto con una recaudación de 16 millones de dólares, de los que 13 son en Norteamérica y a la espera de su estreno en varios mercados europeos.

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Cierra la lista de taquilla 'Street Fighter' con un acumulado de 92 millones de dólares -53,4 millones en Norteamérica y 38,9 en el resto de mercados- de recaudación en todo el mundo tras dos semanas en cartelera.