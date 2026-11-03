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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 17:45

El Festival de Cine Europeo en Cuba presentará 18 filmes en La Habana y seis provincias

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La Habana, 3 nov (EFE).- El Festival de Cine Europeo en Cuba exhibirá una selección de 18 películas en La Habana y en otras seis provincias de la isla, del 5 al 15 de noviembre, anunciaron este martes sus organizadores.

Por EFE
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Esta novena edición del Festival cinematográfico, enmarcado dentro del Mes de Europa en Cuba, reunirá filmes de 16 de los 27 países de la UE, entre los que figuran Austria, Irlanda, Hungría, Chipre, Dinamarca, Bulgaria, España, República Checa, Rumania, Italia, Polonia y Portugal.

El embajador de la Unión Europea (UE) en La Habana, Jens Urban, declaró en una rueda de prensa que esta muestra de cine es "muy especial" con películas de "diferentes países, cinematografías y sensibilidades" lo que permitirá acercar "otras realidades" que tienen una gran diversidad de culturas y tradiciones".

"Queremos que el Festival llegue a nuevos escenarios y propicie encuentros entre el cine europeo, los creadores cubanos y sus públicos", así como el "intercambio de experiencias y de voces de muy diferentes pensamientos y compartirlo con Cuba", declaró el diplomático europeo.

Explicó que la cita cinematográfica incluye también "un componente de formación" que consideró "especialmente importante", porque "no solamente consumir sino también aprendizaje, formar, dejar algo sostenible".

"Creemos en la importancia de ofrecer herramientas y espacios de aprendizaje a quienes están construyendo el futuro del audiovisual cubano", señaló.

Además avanzó que esta semana comenzó una actividad con ese enfoque, el taller de guión dirigido a los jóvenes creadores en colaboración con el proyecto cubano Palomas, que es una oportunidad para trabajar en el desarrollo de historias e intercambiar experiencias.

El diplomático europeo agradeció la colaboración del Instituto Cubano de Cine, la Cinemateca de Cuba, y de las embajadas de la UE en la isla, y de los artistas y realizadores.

Asimismo señaló que, por primera vez, el festival irá a otras provincias, porque "Cuba es Cuba, no solo la capital" y reconoció ese logro "no obstante las circunstancias".

El presidente del Icaic, Alexis Triana, detalló que el evento de cine europeo tendrá como subsedes las provincias centrales de Villa Clara y Sancti Spíritus, así como a Camagüey, Holguín, Las Tunas y Granma, en la zona oriental.

El festival tendrá lugar en medio de la aguda crisis económica y energética que padece la isla que impacta con la escasez de combustibles, productos básicos y prolongados cortes de electricidad de veinte horas y más.

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