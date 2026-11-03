El FMI anuncia la creación de un centro tecnológico en España

"El FMI agradece la colaboración y el apoyo del Gobierno de España y de la Comunidad Valenciana para impulsar esta iniciativa. El Centro se pondrá en marcha por fases, a medida que se amplíen progresivamente sus capacidades operativas y su plantilla", indicó el organismo multilateral -en un comunicado-.

Según la entidad, la selección de Valencia siguió a "un exhaustivo proceso de evaluación que tuvo en cuenta factores como su sólido ecosistema tecnológico, su mano de obra altamente cualificada, su ubicación estratégica y su consolidada presencia internacional".

El objetivo del "Centro Tecnológico del FMI en España – Valencia" es prestar apoyo a las operaciones globales del organismo "en ámbitos como la tecnología de la información, la infraestructura digital, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la innovación digital y otros servicios tecnológicos especializados".

Además, contribuirá a reforzar las capacidades tecnológicas del FMI y a respaldar sus operaciones en beneficio de todos sus países miembros a nivel mundial, añadió el organismo.