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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 12:35

El FMI anuncia la creación de un centro tecnológico en España

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Washington, 3 nov (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes un acuerdo con el Gobierno de España para poner en marcha un centro tecnológico del organismo en la ciudad de Valencia, "por su sólido ecosistema(...), mano de obra altamente cualificada y ubicación estratégica".

Por EFE
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"El FMI agradece la colaboración y el apoyo del Gobierno de España y de la Comunidad Valenciana para impulsar esta iniciativa. El Centro se pondrá en marcha por fases, a medida que se amplíen progresivamente sus capacidades operativas y su plantilla", indicó el organismo multilateral -en un comunicado-.

Según la entidad, la selección de Valencia siguió a "un exhaustivo proceso de evaluación que tuvo en cuenta factores como su sólido ecosistema tecnológico, su mano de obra altamente cualificada, su ubicación estratégica y su consolidada presencia internacional".

El objetivo del "Centro Tecnológico del FMI en España – Valencia" es prestar apoyo a las operaciones globales del organismo "en ámbitos como la tecnología de la información, la infraestructura digital, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la innovación digital y otros servicios tecnológicos especializados".

Además, contribuirá a reforzar las capacidades tecnológicas del FMI y a respaldar sus operaciones en beneficio de todos sus países miembros a nivel mundial, añadió el organismo.

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