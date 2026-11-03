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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 13:30

El hijo del expresidente mexicano López Obrador se deslinda del contrabando de combustible

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Ciudad de México, 3 nov (EFE).- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se deslindó este martes de cualquier acusación que lo vincule con el contrabando de combustible o "huachicol fiscal", y denunció una supuesta campaña mediática y de "guerra sucia" en su contra.

Por EFE
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"Sobre las acusaciones referentes a mi supuesta relación con el llamado huachicol fiscal, también quiero negarlo categóricamente, ya que no tengo nada que ver con dichos delitos, en los cuales perversamente me quieren inmiscuir", afirmó López Beltrán -a través de una transmisión difundida en redes sociales- desde el estado de Tabasco (sureste).

El político, que aspira a convertirse en diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, rechazó los señalamientos vertidos por diferentes medios de comunicación que lo involucran en irregularidades aduaneras y presuntas gestiones ante autoridades marítimas.

"Nunca he hablado con ningún funcionario de la Secretaría de Marina, ni de manera directa, ni por teléfono o por ninguna vía", aseveró el exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

López Beltrán acusó que la persona que lo menciona en el caso fue detenida en Argentina y recibió ofrecimientos de inmunidad por parte de agentes del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) para testificar en contra del Gobierno mexicano, de su padre y de su familia.

En su mensaje, el acusado responsabilizó a los empresarios Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y a los periodistas Carlos Loret de Mola y Ramón Alberto Garza de coordinar una presunta campaña de calumnias impulsada por grupos de poder económico que, según dijo, buscan recuperar antiguos privilegios.

López Beltrán también reiteró que no mantiene nexos comerciales ni de complicidad con el empresario Jorge Amílcar Olán, contratista señalado en reportes periodísticos por asignaciones públicas en obras estratégicas y compras del sector salud.

"En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno", sostuvo el hijo de López Obrador al dar lectura a una aclaración emitida previamente en julio de 2024.

El pronunciamiento se da en momentos en que el político realiza recorridos comunitarios en Tabasco como aspirante a la candidatura de Morena para una diputación federal en los comicios de 2027.

El señalamiento ocurre también luego de la revocación de su visado estadounidense, cancelado en agosto pasado, en una medida que el propio político calificó como una represalia política promovida por funcionarios del país vecino.

Las declaraciones se dan en medio de litigios electorales de la oposición en su contra por presuntos actos anticipados de campaña en Tabasco y señalamientos mediáticos que la Fiscalía General de la República ha descartado investigar formalmente.

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