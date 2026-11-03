El jefe de la misión de la ONU en RDC se reúne con el expresidente y líder rebelde Kabila

Durante la reunión, en la que también participaron los vicepresidentes del FRN Corneille Nangaa y Bertrand Bisimwa junto con altos cargos militares, Swan enfatizó la importancia de los procesos de paz, el respeto al alto el fuego y la búsqueda de una resolución pacífica al conflicto en el este congoleño, según un comunicado de la Monusco.

"(Swan) también se reunió con funcionarios del MCVE+ -el Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado Plus, encargado de supervisar y verificar el cumplimiento del alto el fuego acordado entre el Gobierno congoleño y los rebeldes- para discutir los esfuerzos de monitoreo y verificación del alto el fuego", añadió la misión.

Por último, la Monusco reafirmó su compromiso con el apoyo a los actuales esfuerzos de paz.

El jefe de la Monusco llegó en la víspera a Goma para reunirse con los altos cargos del FRN, que sucede a la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (M23), con cuyos líderes ya se había reunido en el pasado.

El conflicto alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento del FRN, liderada por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrada por el M23, que lucha desde hace años contra Kinsasa con el apoyo de Ruanda.

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Previamente, los combates en el este congoleño se intensificaron a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.

Desde que los presidentes de la RDC y Ruanda -Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente- firmaron el 4 de diciembre de 2025 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre de 2025 rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años 90 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Monusco.