ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 15:10

El jefe de la misión de la ONU en RDC se reúne con el expresidente y líder rebelde Kabila

Imagen sin descripción

Nairobi, 3 nov (EFE).- El jefe de la Misión de Paz de la ONU en la República Democrática del Congo (Monusco), James Swan, se reunió este martes en la ciudad congoleña de Goma (este), controlada por rebeldes, con el expresidente y jefe de la nueva coalición insurgente Frente para la Refundación de la Nación (FRN), Joseph Kabila.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante la reunión, en la que también participaron los vicepresidentes del FRN Corneille Nangaa y Bertrand Bisimwa junto con altos cargos militares, Swan enfatizó la importancia de los procesos de paz, el respeto al alto el fuego y la búsqueda de una resolución pacífica al conflicto en el este congoleño, según un comunicado de la Monusco.

"(Swan) también se reunió con funcionarios del MCVE+ -el Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado Plus, encargado de supervisar y verificar el cumplimiento del alto el fuego acordado entre el Gobierno congoleño y los rebeldes- para discutir los esfuerzos de monitoreo y verificación del alto el fuego", añadió la misión.

Por último, la Monusco reafirmó su compromiso con el apoyo a los actuales esfuerzos de paz.

El jefe de la Monusco llegó en la víspera a Goma para reunirse con los altos cargos del FRN, que sucede a la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (M23), con cuyos líderes ya se había reunido en el pasado.

El conflicto alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento del FRN, liderada por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrada por el M23, que lucha desde hace años contra Kinsasa con el apoyo de Ruanda.

Previamente, los combates en el este congoleño se intensificaron a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.

Desde que los presidentes de la RDC y Ruanda -Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente- firmaron el 4 de diciembre de 2025 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre de 2025 rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años 90 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Monusco.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar