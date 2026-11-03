El Kospi surcoreano se hunde casi un 3,5 % a media sesión tras caída del Nasdaq

Tres horas después de la apertura, el indicador perdía un 3,38 %, o 198,01 puntos, hasta los 5.661,07 enteros, después de repuntar un 2,24 % en la sesión del lunes.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también cedía un 3,11 %, o 22,86 puntos, hasta las 711,50 unidades.

La caída de la Bolsa surcoreana se produce en medio de preocupaciones por la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial y tras la reducción del 1,07 % del índice tecnológico Nasdaq en Wall Street, antes de que se celebren este martes las elecciones de medio mandato en EE.UU.

En la Bolsa surcoreana, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, bajaba más del 4 %, mientras que su principal rival, SK hynix, hacía lo propio con una pérdida aproximada del 5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square tropezaba alrededor del 4,5 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, disminuía más del 5 %.

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En el sector automovilístico, Hyundai Motor se hundía por encima del 4 %, y su empresa hermana Kia registraba un declive de casi el 2 %.