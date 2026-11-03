El Kospi surcoreano se hunde un 3,59 % por las tecnológicas tras la caída del Nasdaq

El indicador perdió 210,29 puntos, hasta los 5.648,79 enteros, después de repuntar un 2,24 % en la sesión del lunes. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también cedió un 4,08 %, o 29,97 puntos, hasta las 704,39 unidades.

La caída de la Bolsa surcoreana se produce en medio de preocupaciones por la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial y tras la reducción del 1,07 % del índice tecnológico Nasdaq en Wall Street, antes de que se celebren este martes las elecciones de medio mandato en EE.UU.

En la Bolsa surcoreana, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, bajó un 4,15 %, mientras que su principal rival, SK hynix, hizo lo propio con un descenso del 5,03 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square tropezó un 5,37 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, disminuyó un 6,10 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor se hundió un 3,31 %, aunque su empresa hermana Kia alcanzó a subir un ligero 0,94 %.

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En la industria de defensa, Hyundai Rotem perdió un 2,16 %, Korea Aerospace Industries, único fabricante de aeronaves del país, un 1,82 %, y LIG Defense & Aerospace un 2,47 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution se redujo un 5,06 %, mientras su competidor Samsung SDI también sufrió un descenso considerable del 9,20 %.

En construcción naval, HD Hyundai Heavy Industries registró una disminución del 0,17 %, y Hanwha Ocean cayó un 2 %.