ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 04:10

El Kospi surcoreano se hunde un 3,59 % por las tecnológicas tras la caída del Nasdaq

Imagen sin descripción

Seúl, 3 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 3,59 % este martes, lastrado por las caídas en las principales tecnológicas y después de que el índice Nasdaq registrará pérdidas en la sesión previa a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos (EE.UU.)

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El indicador perdió 210,29 puntos, hasta los 5.648,79 enteros, después de repuntar un 2,24 % en la sesión del lunes. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también cedió un 4,08 %, o 29,97 puntos, hasta las 704,39 unidades.

La caída de la Bolsa surcoreana se produce en medio de preocupaciones por la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial y tras la reducción del 1,07 % del índice tecnológico Nasdaq en Wall Street, antes de que se celebren este martes las elecciones de medio mandato en EE.UU.

En la Bolsa surcoreana, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, bajó un 4,15 %, mientras que su principal rival, SK hynix, hizo lo propio con un descenso del 5,03 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square tropezó un 5,37 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, disminuyó un 6,10 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor se hundió un 3,31 %, aunque su empresa hermana Kia alcanzó a subir un ligero 0,94 %.

En la industria de defensa, Hyundai Rotem perdió un 2,16 %, Korea Aerospace Industries, único fabricante de aeronaves del país, un 1,82 %, y LIG Defense & Aerospace un 2,47 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution se redujo un 5,06 %, mientras su competidor Samsung SDI también sufrió un descenso considerable del 9,20 %.

En construcción naval, HD Hyundai Heavy Industries registró una disminución del 0,17 %, y Hanwha Ocean cayó un 2 %.

Lo
más leído
del día

01
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
02
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
03
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
04
Política
PLRA exige transparencia al Gobierno por crisis financiera y el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Santaní: a tres años del tornado, recuerdan la trágica muerte de Abigail
Ver más

Te puede interesar