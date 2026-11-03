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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 23:50

El Nikkei cae un 3,56 % a media sesión tras primeros resultados de las elecciones de EEUU

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Tokio, 4 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía un 3,56 % al cierre de la media sesión de este miércoles, mientras se conocen los primeros resultados de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que medirán el apoyo a la Administración de Donald Trump.

Por EFE
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El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdía 2.246,5 puntos, hasta los 60.835,36 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejaba un 2,49 %, o 98,01 puntos, hasta las 3.832,27 unidades.

La tendencia a la baja del parqué tokiota llegaba después de conocer los primeros resultados de los comicios estadounidenses, en los que los demócratas arrebataron su primer escaño en el Senado y lideraban en decenas de distritos de la Cámara de Representantes controlados por los republicanos, quienes retenían algunos de sus feudos tradicionales.

En el sector de los semiconductores, Disco perdía cerca de un 9 %, Advantest un 7,6 %, y Tokyo Electron más de un 6 %. La empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se depreciaba un 8 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, se hundía un 8 %.

El fabricante de memorias Kioxia, que el lunes se desplomó en bolsa tras un pronóstico de ganancias por debajo de las expectativas del mercado, se dejaba un 11,5 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante de vehículos japonés, Toyota, bajaba un 2,21 %, y sus rivales Nissan y Honda un 2,13 % y un 1,64 %.

Por contra, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony crecía un 0,25 %, y Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, avanzaba un 1,31 %.

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