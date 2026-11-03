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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 06:50

El presidente bielorruso califica de "vergüenza" la captura de Nicolás Maduro

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Moscú, 3 nov (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, calificó este martes de "vergüenza" la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, en enero de este año por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Por EFE
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"Miren a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro ¿Para qué querría alguien petróleo? Vale, allí hay grandes reservas. (...) Sin todo este sinsentido, sin la captura del presidente, que fue una vergüenza, habría sido posible resolver todos los problemas del mundo moderno, incluido el petróleo", afirmó durante su intervención en la IV Conferencia Internacional de Minsk sobre Seguridad Euroasiática.

Lukashenko, estrecho aliado de Caracas desde tiempos del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez, añadió que la principal razón de la división del mundo que "estamos observando en ese momento" es "la lucha por los recursos y la competencia irresponsable".

"Gracias al (presidente de Estados Unidos, Donald) Trump por mostrárnoslo claramente", concluyó.

Lukashenko realizó tres visitas oficiales a Venezuela antes de 2013 y viajó de nuevo en marzo de ese año para asistir al funeral de Chávez, quien, a su vez, estuvo cinco veces en Bielorrusia. Mientras, su sucesor, Maduro, viajó dos veces al país aliado de Rusia.

Durante esos años Caracas y Minsk cooperaron estrechamente en los ámbitos militar y económico. Entre 2010 y 2012, Bielorrusia ha sido uno de los importadores del petróleo venezolano. De acuerdo con fuentes independientes bielorrusas, Minsk todavía le debe a Caracas alrededor de 1.500 millones de dolares por esas importaciones.

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