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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 10:50

El presidente del emisor paraguayo renuncia en medio de intervención a banco local

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Asunción, 3 nov (EFE).- El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, informó este martes de que presentó su renuncia, al anunciar el inicio de un procedimiento de resolución de la entidad financiera Ueno bank, aunque aclaró que continuará en el cargo, ya que la situación exige su permanencia.

Por EFE
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"Mi renuncia está firmada, está firmada de antemano y está firmada por la simple razón de que el BCP necesita tranquilidad para hacer su trabajo", declaró en una conferencia de prensa Carvallo, quien estuvo al frente de la Financiera Ueno -convertida actualmente en Ueno bank- antes de encabezar el emisor desde 2023.

No obstante, aclaró que "los hechos que se desencadenaron" exigieron su permanencia en el emisor.

La medida en contra de Ueno bank se conoció después de diversos pedidos de expertos y del Congreso para conocer la situación de la entidad, donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), los depósitos de unos 32.000 jubilados y recursos de instituciones oficiales como la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la represa binacional de Itaipú.

En un comunicado, el BCP anunció que dispuso, "por unanimidad", iniciar "el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido".

El proceso prevé la designación de interventores de la Superintendencia de Bancos y la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) "por persona física o jurídica", detalló la comunicación.

"Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha", explicó en la misma conferencia de prensa Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP.

La funcionaria afirmó que la ley da un plazo máximo de 15 días para restituir los fondos a los clientes y aclaró que no ven un riesgo de contagio, ya que el banco representa "menos del 9 % del total del sistema financiero".

Carvallo aseguró que los depósitos de hasta 75 salarios mínimos "están absolutamente cubiertos por ley" y anticipó que, tras una valoración de activos, se determinará si hay posibilidades de abarcar el resto.

Ueno bank estuvo rodeado de polémica en los últimos meses, lo que llevó a que el emisor indicara a comienzos de octubre que el sistema financiero local "mantiene adecuados niveles de solvencia y liquidez y opera con normalidad".

Incluso, la víspera, el vicepresidente del país, Pedro Alliana, puso "en pausa" su precandidatura presidencial por el gobernante Partido Colorado, y se declaró dispuesto a apoyar al mandatario Santiago Peña a "arreglar la casa" y a salir de la "crisis financiera" que, aseguró, enfrenta el país.

En concreto, Alliana mencionó a Ueno bank, sin que precisara en ese momento mayores detalles.

En octubre de 2024, Peña calificó de "campaña mediática" y "mentirosa" las publicaciones de la prensa local sobre un posible "conflicto de intereses", luego de que el IPS adquiriera bonos de Ueno por 250.000 millones de guaraníes (unos 32 millones de dólares de entonces) a un plazo de 7 años.

El titular de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, aclaró entonces que el mandatario era accionista de Ueno Holding y no tenía nexo alguno con esa institución. Peña vendió esas acciones en abril de 2025, según el diario ABC Color.

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