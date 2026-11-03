ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
41º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
23º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
18º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 23:55

El republicano Byron Donalds se convierte en el primer gobernador negro de Florida

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El republicano Byron Donalds fue elegido este martes nuevo gobernador de Florida tras imponerse al demócrata David Jolly, y se convertirá en el primer mandatario negro en la historia del estado, según las proyecciones de los canales Fox News y NBC.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Donalds sucederá el próximo enero en la gobernación de Florida al también republicano Ron DeSantis, quien concluye su segundo mandato, lo que le impedía optar a la reelección.

Donalds, representante del movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) y afín al presidente estadounidense, Donald Trump, se llevó una reñida contienda electoral frente a Jolly, al que superaba por tan solo 150.000 votos, con más del 98 % del sufragio escrutado.

El republicano ejerció en los últimos seis años como congresista federal en la Cámara de Representantes, antes de postularse a gobernador.

Su triunfo amplía el dominio republicano en este estado que, hasta el siglo XXI, era considerado bisagra. Donalds será el quinto gobernador conservador consecutivo de Florida desde 1998.

En enero se convertirá en el primer mandatario afroamericano en la historia de Florida y el primero en lograrlo bajo las siglas republicanas a nivel nacional.

Hasta esta noche, solo tres afroamericanos habían sido elegidos gobernadores estatales en Estados Unidos: Douglas Wilder (Virginia, 1990-1994), Deval Patrick (Massachusetts, 2007-2015), y Wes Moore (Maryland, 2023-actualidad).

Esta misma noche, la demócrata afroamericano Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer afroamericana electa como gobernadora de Estados Unidos tras vencer este martes en las elecciones en Georgia.

Los estadounidenses votaron este martes en las elecciones de medio mandato del presidente Trump para elegir a la totalidad de los miembros de la Cámara Baja, a un tercio de los senadores y a varios gobernadores y cargos estatales y locales.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank
Ver más
02
Política
Video: así defendía Santiago Peña a Ueno Bank antes de la resolución del BCP
Ver más
03
Nacionales
Teletón posterga su maratón tras incertidumbre generada por la situación de Ueno Bank
Ver más
04
Economía
Cómo cobrarán los ahorristas de Ueno Bank: lo que dijo el BCP y lo que falta
Ver más
05
Fútbol
San Lorenzo es el “santo de devoción” para el líder Olimpia
Ver más

Te puede interesar