El rey Felipe VI recibe al presidente chileno en el marco de la Cumbre Iberoamericana

El monarca recibió con un cordial saludo al presidente chileno en la sala Teniers del palacio, una sala en homenaje al pintor flamenco David Teniers, el Joven; a continuación, en la Cámara Oficial, Felipe VI saludó a la delegación chilena que acompaña a Kast.

Esta tarde, el rey se reunirá también en el Palacio Real, e igualmente en el marco de la Cumbre Iberoamericana, con los presidentes de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Kast inició este lunes su agenda en España con una reunión con el presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, y después recibió de manos de la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, la Medalla Internacional de Madrid.

Se trata de la máxima distinción honorífica que otorga el Gobierno autonómico madrileño para reconocer a personalidades e instituciones de relevancia internacional por su contribución a los valores universales y su impacto en la sociedad.

La Cumbre Iberoamericana que se inaugurará este miércoles en Madrid contará con la participación de 10 de los 22 líderes de los países que componen esta comunidad, y entre los ausentes estarán los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez.