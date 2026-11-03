ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
26º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 01:30

El volcán Mayón de Filipinas expulsa una nueva columna de ceniza de 1.600 metros

Imagen sin descripción

Manila, 3 nov (EFE).- El volcán Mayón, el más activo de Filipinas, volvió a expulsar este martes una columna de ceniza de 1.600 metros de altura, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), días después de otra erupción que obligó a evacuar a cerca de un millar de familias en la zona.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La erupción se produjo a las 08:22 hora local (00:22 GMT) y la columna se desplazó hacia el suroeste, según el organismo, que mantiene el nivel de alerta 3 en una escala de 5 (siendo 5 el mayor riesgo), ante un aumento de las posibilidades a una erupción peligrosa y a posibles coladas de lava en los próximos días o semanas.

La vulcanóloga residente de Phivolcs en el Mayón, Doreen Abelinde, informó de que se espera una leve caída de ceniza en los municipios al suroeste del volcán, según un comunicado compartido por la Oficina de Información Provincial de Albay, la provincia en la que se encuentra el Mayón.

"Mantengan la calma y estén seguros", escribió el gobernador de la provincia, Noel Rosal, en sus redes sociales, donde también aseguró que no recomienda suspender las clases en ningún nivel educativo, mientras las autoridades vigilan ahora los efectos de la ceniza en la zona.

Las escuelas de Albay reabrieron este martes después de que el Consejo Provincial de Gestión de Desastres (PDRRMC) ordenara levantar la suspensión de clases la víspera, al considerar que la actividad volcánica había disminuido y que no se había repetido ninguna erupción explosiva.

Mientras, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo en la región de Bicol (DSWD-5) atiende todavía a 1.729 personas desplazadas a varios centros de evacuación de la provincia, tras la orden de evacuar el radio de seis kilómetros alrededor del cráter, según informó este martes la agencia estatal PNA.

La erupción del pasado viernes, que duró casi seis minutos, levantó a las 11:53 hora local (03:53 GMT) una "densa columna de ceniza" de tres kilómetros, y supuso, según Phivolcs, la entrada del volcán en "una nueva fase de erupción magmática".

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, donde el Mayón es uno de los volcanes más activos del país.

Lo
más leído
del día

01
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
02
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
03
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
04
Política
PLRA exige transparencia al Gobierno por crisis financiera y el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Santaní: a tres años del tornado, recuerdan la trágica muerte de Abigail
Ver más

Te puede interesar