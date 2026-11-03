'Encanto' vuelve a salas de cine colombianas para ayudar afectados del terremoto de agosto

La iniciativa, impulsada por The Walt Disney Company en Latinoamérica y Cinecolor Colombia, destinará a la Cruz Roja Colombiana las regalías correspondientes a ambas compañías por el reestreno de la película, con el objetivo de contribuir a la atención y recuperación de las poblaciones damnificadas por el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

"La magia de Casita vuelve para hacer algo extraordinario", anunció Disney en Instagram, donde invitó al público a regresar a las salas de cine y contribuir a la donación con la compra de sus entradas, aunque no especificó cuáles serán las salas seleccionadas para ver la película.

La campaña busca llevar ayuda a las comunidades afectadas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.

El terremoto, ocurrido el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), sacudió buena parte del territorio colombiano.

El balance oficial consolidado en octubre cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

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La tragedia dejó graves daños materiales, especialmente en el oeste y suroeste del país, donde numerosas edificaciones e infraestructuras resultaron afectadas.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, 'Encanto', estrenada en 2021 y ambientada en una familia colombiana que encuentra en la unión su principal fortaleza frente a las dificultades, se convirtió en un homenaje internacional a la diversidad cultural del país, desde sus paisajes y biodiversidad hasta sus ritmos musicales.

La película ganó el Óscar a mejor largometraje de animación en 2022 y popularizó canciones como 'No se habla de Bruno' y 'Dos oruguitas', esta última interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.