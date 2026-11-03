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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 07:15

Esuatini repatría a su país a dos migrantes vietnamitas deportados por Estados Unidos

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Nairobi, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Esuatini (antigua Suazilandia) anunció este martes la "repatriación voluntaria" a su país de dos migrantes vietnamitas deportados por Estados Unidos en 2025 a ese país africano.

Por EFE
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En un comunicado, el Gobierno suazi indicó que los dos ciudadanos fueron "repatriados con éxito" a Vietnam, tras partir de Esuatini este lunes y llegar al país asiático "sin contratiempos" este martes.

"Su repatriación exitosa fue posible gracias a la asistencia y cooperación de los socios pertinentes, lo que constituye un avance positivo más en los esfuerzos continuos por facilitar el retorno voluntario de nacionales de terceros países a sus respectivos países de origen", señaló el Ejecutivo.

El Gobierno suazi abogó por mantener "su compromiso de trabajar con las autoridades nacionales competentes y los socios internacionales para facilitar las repatriaciones voluntarias, velando siempre por el respeto a los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas afectadas".

Esuatini -última monarquía absoluta de África- figura entre los países africanos que han aceptado recibir a migrantes deportados desde EE.UU. mediante unos acuerdos que implican a menudo pagos millonarios por parte de Washington.

Otros países de África que han recibido a estas personas son Burundi, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona o la República Centroafricana (RCA).

Organizaciones pro derechos humanos han pedido a los países africanos rechazar estos acuerdos porque exponen a los deportados a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

El Tribunal Supremo estadounidense autorizó el pasado 29 de septiembre al Gobierno del presidente Donald Trump a reactivar temporalmente su política para enviar a deportados a terceros países, dejando en suspenso los fallos de cortes inferiores que exigían informar a esas personas sobre el país al que serían mandados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión.

Así, EE.UU. puede continuar el programa a la espera de que el alto tribunal escuche argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre próximo, antes de emitir una decisión definitiva que llegará probablemente a mediados de 2027.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, más de 25.000 migrantes fueron enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.

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