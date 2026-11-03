Fallece a los 81 años Luis Rico, exponente de la música social en Bolivia

La Oficina del Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lamentó la pérdida de Rico, cuya trayectoria artística dejó "una huella perdurable en la canción boliviana y en las generaciones que encontraron en su música una expresión de identidad y esperanza".

"Se nos fue un grande de la música, Luis Rico, cantautor de gran talento y de compromiso inquebrantable con el país. Nunca hizo de sus canciones un panfleto, pero estuvo siempre al lado de los más débiles, de los más solos. Un amigo merecedor de todo mi respeto", escribió en X por su parte el expresidente, historiador y periodista Carlos Mesa (2003-2005).

La Alcaldía de La Paz, ciudad en la que Rico vivió por varias décadas, también señaló que la guitarra y las canciones de Rico "marcaron generaciones", además de destacar su "legado invaluable para la cultura y la identidad boliviana".

La Casa Nacional de la Moneda de Potosí, región en la que nació Rico, consideró que el cantautor fue "la guitarra que cantó la historia de Bolivia".

Rico nació en la localidad de Tupiza, cercana a la frontera con Argentina, y es reconocido como uno de los compositores e intérpretes más importantes de la canción social boliviana.

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En su carrera musical llegó a grabar alrededor de 40 discos, en los que rescató ritmos del altiplano, los valles y llanos de Bolivia, aunque también experimentó con melodías típicas de Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela.

Como representante del folclore y la música latinoamericana, consiguió el reconocimiento de su música en Francia y Suiza.

Sus letras contestatarias, fusionadas con los ritmos bolivianos, hicieron que tuviera que dejar el país en la década de 1970 y comienzos de los años 1980, durante las dictaduras militares de Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981).

Entre sus canciones más conocidas está 'El último tinku en París', que cuenta la historia de un músico boliviano que emigra a Europa y recuerda su suelo natal en medio de la adversidad.

También está 'Bienvenido general', una sátira contra García Meza, en el contexto de su apresamiento en Brasil en 1994 y su posterior comparecencia ante la Justicia boliviana por las vulneraciones a los derechos humanos durante su Gobierno.

También destaca 'Coraje', una canción que hizo en 1990, dedicada a la lucha de los pueblos indígenas del oriente boliviano por tierra y territorio, que volvió a sonar en 2011, cuando el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) buscaba construir una carretera en medio de una reserva natural.