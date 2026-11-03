Florida cierra sus urnas tras una jornada marcada por lluvias y el traslado de centros

En estos comicios de medio mandato, en los que se renuevan escaños clave en el Congreso y cargos estatales, Florida afronta el escrutinio dividida en dos husos horarios: primero cerraron los centros en la zona horaria del Este, que abarcan la gran mayoría del territorio, y a las 01:00 GMT (del miércoles) lo harán los del extremo noroccidental.

Los colegios electorales permanecieron abiertos desde las 7:00 hora local en ambas zonas.

Millones de electores acudieron a las urnas en una jornada lluviosa en gran parte del estado que no estuvo exenta de incidentes.

El más destacado fue el traslado forzado de una veintena de centros de votación en al menos ocho condados a causa de las inundaciones repentinas de los últimos días.

Los condados afectados fueron Broward y Palm Beach, en el sur de Florida; Brevard y Highlands, en el centro, y Martin, Indian River, Okeechobee y St. Lucie, en el sureste, según reportes de la División Electoral de Florida.

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Además, una falla del sistema afectó durante unos quince minutos a los centros de votación del condado de Broward.

Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach reúnen en conjunto cerca de una cuarta parte de los electores registrados en Florida.

Antes de la jornada electoral, el supervisor de elecciones de Broward, Joe Scott, había alertado de retrasos inusuales del Servicio Postal en la entrega y devolución de papeletas por correo. Algunos votantes denunciaron que no habían recibido sus tarjetas y otras quedaron detenidas durante días en instalaciones postales.

En Florida, la contienda por la gobernación enfrenta al republicano Byron Donalds, respaldado por el presidente Trump, con el demócrata David Jolly, mientras que la elección especial al Senado enfrenta a la republicana Ashley Moody con la demócrata Angie Nixon.

Moody ocupa provisionalmente el escaño desde enero de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis la designó para sustituir al cubanoestadounidense Marco Rubio, quien asumió como secretario de Estado de EE.UU.

En la Cámara de Representantes, María Elvira Salazar, una de las figuras hispanas más visibles del Partido Republicano y representante de una zona de Miami con una importante población cubanoamericana, busca la reelección frente al demócrata Eliott Rodríguez, en el distrito 27.

El escaño, que se convirtió en uno de los más reñidos del estado, forma parte de los 28 que Florida tiene en la Cámara de Representantes federal y que están en juego en estas elecciones, en las que se renueva la totalidad de las 435 asientos de esa cámara.

También concentran atención en Florida el distrito 14, en el área de Tampa (oeste del estado), donde la demócrata Kathy Castor se enfrenta al republicano Mike Beltran, y el distrito 22 (sur), donde la demócrata Pia Dandiya y el republicano Casey Askar compiten por un escaño cuyo territorio fue modificado sustancialmente en la nueva redistribución electoral.