Francia registra un aumento de procedimientos judiciales de ultraderecha radical violenta

"El número de procedimientos relacionados con la ultraderecha radical violenta está creciendo desde hace algunos años", señaló a la emisora RTL Christen, quien precisó que se abrieron seis investigaciones en 2025 y otras seis en lo que va de 2026.

En total, la Fiscalía ha iniciado 23 procedimientos relacionados con esta corriente ideológica desde la creación de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) en 2019 hasta la fecha, precisó.

Las cifras contrastan con los cuatro procedimientos vinculados a la ultraizquierda radical violenta y los 480 relacionados con el yihadismo, sobre un total de 680 procedimientos antiterroristas abiertos desde 2019, según el fiscal.

"La principal amenaza que pesa hoy sigue siendo la amenaza yihadista", constató Christen, quien, no obstante, advirtió de que el panorama terrorista francés se ha diversificado y presenta una mayor fragmentación ideológica que a mediados de la década de 2010.

Preguntado por el contexto político a seis meses de las elecciones presidenciales, el fiscal aseguró que no se ha detectado un objetivo específico dirigido contra esa cita con las urnas.

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Sin embargo, recordó que los terroristas, independientemente de su orientación ideológica, suelen actuar de manera oportunista y aprovechar determinadas circunstancias, por lo que "siempre hay que estar vigilantes cuando hay concentraciones", dijo en un momento en que se multiplican en Francia las movilizaciones sociales contra el encarecimiento del coste de la vida.

El fiscal inscribió en la órbita de la ultraderecha radical violenta el ataque del 23 de octubre en Trappes y La Verrière (afueras de París), que causó un muerto y varios heridos.

Christen señaló que el sospechoso habría preparado los hechos durante varias semanas o meses, y que adquirió clandestinamente un arma de fuego y reivindicó los hechos ante los investigadores.

El fiscal señaló la existencia de 30 víctimas identificadas: una persona fallecida, siete heridas -cuatro de gravedad y tres leves- y otras 22 que se vieron afectadas por los disparos, ya fuera porque sus vehículos fueron alcanzados o porque fueron objeto de disparos sin resultar heridas.