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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 07:50

FundéuRAE: Cumbre Iberoamericana, claves de redacción

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Madrid, 3 nov (EFE). Con motivo de la celebración en Madrid el 4 y 5 de noviembre de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas recomendaciones lingüísticas para las noticias relacionadas.

Por EFE
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1. “XXX”, “trigésima” o “30.ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno”

La denominación “XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno” se escribe con mayúscula inicial en sus términos significativos, y lo mismo ocurre con la mención abreviada “XXX Cumbre Iberoamericana”.

Para aludir a la edición, puede optarse también por el ordinal escrito con letra (“trigésima”) o por su abreviatura con número arábigo (“30.ª”), que puede leerse también como cardinal (“treinta”).

En caso de mencionar que se celebra el 35.º aniversario del nacimiento de las cumbres iberoamericanas, si se quiere escribir el ordinal con letras, se puede hacer en tres palabras (“trigésimo quinto aniversario”), que es la opción más habitual, o en una (“trigesimoquinto”, sin tilde).

2. Las “cumbres iberoamericanas”, en minúscula

La expresión “cumbre iberoamericana” se escribe con mayúscula cuando alude a una en concreto, pero, si se trata de una denominación genérica, como sucede cuando se usa en plural, lo adecuado es la minúscula. De este modo, en “Las Cumbres Iberoamericanas cumplen treinta ediciones”, habría sido mejor escribir “Las cumbres iberoamericanas…”.

3. “Bienal” no es lo mismo que “bianual”

A partir del año 2014, estos encuentros dejaron de celebrarse cada año para hacerlo cada dos, es decir, pasaron de ser “anuales” a “bienales”, pero no “bianuales”, puesto que, como señala el “Diccionario de la lengua española”, este adjetivo se refiere a ‘lo que ocurre dos veces al año’.

4. “El Salvador”, pero “la República Dominicana” y “(el) Ecuador”

Es válido utilizar el artículo o prescindir de él para referirse a “(la) Argentina”, “(el) Brasil”, “(el) Uruguay”, “(el) Perú”, “(el) Paraguay” y “(el) Ecuador”. Para “la República Dominicana”, se recomienda su uso. En todos estos casos, si se emplea, el artículo va con minúscula y puede formar parte de una contracción (“La presidenta del Perú viajará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana”).

Sin embargo, en “El Salvador”, el artículo forma parte del nombre, por lo que no es apropiado omitirlo. Se escribe con mayúscula inicial y, si lo precede la preposición “a” o “de”, no forma la contracción en la escritura, aunque sí suele hacerse en la lectura, como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Los sustantivos que designan los cargos se escriben con inicial minúscula, sean del rango que sean: “rey”, “jefe de Estado”, “presidente del Gobierno”, “ministro de Asuntos Exteriores”…

A este respecto se recuerda que el organismo encargado del seguimiento de los acuerdos de estas cumbres es la “Secretaría General Iberoamericana”, que se escribe con mayúsculas por tratarse del nombre de una institución, al frente de la cual está el “secretario general iberoamericano”, denominación que, por corresponder al cargo, se escribe en minúsculas.

6. Las palabras “sesión”, “reunión”, “encuentro”…, en minúscula

Asimismo, lo apropiado es escribir en minúscula palabras como “reunión”, “encuentro”, “foro” o “sesión” (“reunión ministerial de trabajo”, “encuentro de embajadores”, “grupo de reflexión”…), excepto si forman parte de un nombre propio (“Foro Digital Iberoamericano”, por ejemplo).

7. La expresión “pro tempore”, escritura

La locución latina “pro tempore”, que recoge el “Diccionario de la lengua española” con el significado de ‘temporal o transitoriamente’, se escribe sin tilde y en cursiva. Es válida también la forma adaptada “protémpore”, que se usa en el español americano: “España mantiene ‘pro tempore’ / protémpore esta función”.

8. “Sostenible” y “sustentable”, ambas válidas

El desarrollo “sostenible” o “sustentable” es uno de los asuntos que se tratarán en la cumbre. Ambas formas son válidas (la primera más utilizada en España y la segunda más común en América) para referirse al modelo de desarrollo que intenta evitar el consumo excesivo de recursos.

9. Declaraciones y acuerdos internacionales, grafía

Como señala la “Ortografía de la lengua española”, se escriben con iniciales mayúsculas todos los términos significativos del título de documentos oficiales o históricos, como declaraciones, acuerdos y tratados internacionales: “Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales”, “Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos”... Además, no requieren ni cursiva ni comillas.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

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