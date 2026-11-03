Grupo Timbiriche acusa a serie mexicana de revictimizar a Sasha Sokol por abuso infantil

En un pronunciamiento firmado por Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra, los cantantes señalaron que la serie eligió "distorsionar" lo que vivieron juntos, dejando a un lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo "entrañable", y criticaron que se concentrara en un episodio "profundamente doloroso", tratado de "forma irresponsable".

"Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió", afirmaron.

Asimismo, precisaron que el problema no es que "las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan".

"La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche", sentenciaron.

El pronunciamiento ocurre casi un mes después del estreno, el 9 de octubre, de 'Timbiriche', una producción de ocho episodios de la plataforma ViX que recrea el surgimiento y auge del grupo juvenil mexicano durante la década de 1980, así como algunos conflictos personales de sus integrantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ficción, producida por El Estudio y dirigida por Humberto Hinojosa, incluye la relación entre Sokol y De Llano, quien era productor de la agrupación cuando comenzó a relacionarse con la cantante, en ese entonces menor de edad.

Antes del estreno, los seis artistas ya habían expresado su rechazo a la producción y aclarado que no participaron en su creación, no fueron consultados ni autorizaron el uso de sus identidades para contar sus historias.

Los responsables de la serie defendieron que se trata de una ficción inspirada en hechos reales y construida a partir de información pública, en la que se modificaron algunos acontecimientos y personajes.

La controversia tiene como antecedente el proceso judicial que Sokol emprendió contra De Llano por el abuso que denunció haber sufrido cuando tenía 14 años y él era un adulto.

En junio de 2025, la Suprema Corte dejó firme una sentencia civil contra el productor por daño moral, que incluyó una indemnización, una disculpa pública y la obligación de abstenerse de mencionar a la cantante.

La resolución también estableció un precedente sobre la imprescriptibilidad de las acciones civiles relacionadas con el abuso sexual infantil.

En su nuevo comunicado, los integrantes de Timbiriche destacaron precisamente la lucha judicial de Sokol y consideraron que ese proceso, más que la serie, será lo que quede en la memoria pública.

"Estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas", expresaron.

Finalmente, agradecieron el apoyo de sus seguidores y adelantaron que en 2027 celebrarán los 45 años de trayectoria de Timbiriche, agrupación surgida en México en 1982 y convertida en uno de los principales fenómenos del pop latinoamericano.