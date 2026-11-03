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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 08:35

Irán asegura que ha derribado otros dos drones de Estados Unidos cerca de Ormuz

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Teherán, 3 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este martes que ha derribado otros dos drones estadounidenses sobre la sureña ciudad portuaria de Bandar Jamir, cerca del estrecho de Ormuz, horas después de informar del derribo de otro avión no tripulado y la captura de dos más.

Por EFE
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“Dos drones estadounidenses LUCAS fueron derribados en el cielo de Bandar Jamir por el fuego antiaéreo de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Hormozgán”, indicó el cuerpo militar en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El dron kamikaze LUCAS es una copia de bajo coste del Shahed-136 iraní, según ha reconocido el mismo Ejército estadounidense.

El anuncio se suma a los realizados anoche sobre el derribo de un dron estadounidense MQ-9 al este del estrecho de Ormuz y la captura de dos aparatos de reconocimiento estadounidenses MQM-170 al sur de la isla de Qeshm.

Según el balance de la fuerza militar iraní, desde el comienzo de la guerra ha derribado 55 drones MQ-9 y capturado cuatro aviones no tripulados MQM-170.

Estos anuncios se producen después de que medios estadounidenses informaran de nuevos ataques "limitados" de Estados Unidos contra Qeshm, en la entrada del estrecho de Ormuz, la noche previa a las elecciones legislativas de mitad de mandato en el país norteamericano.

Las autoridades iraníes no han confirmado los ataques estadounidenses, los primeros contra el territorio del país persa desde el 1 de septiembre, pero la agencia estatal IRNA informó esta madrugada de cinco explosiones de "forma continua y consecutiva" en los alrededores de Qeshm.

Los ataques se han registrado en un momento en que se han multiplicado los esfuerzos para alcanzar una salida diplomática a la guerra.

Teherán y Washington han intensificado los contactos indirectos en los últimos días con la mediación de Catar, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviara la semana pasada una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, para retomar las negociaciones.

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