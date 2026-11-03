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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 05:50

Irán dice que mantiene contactos con Arabia Saudí para reforzar la seguridad regional

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Teherán, 3 nov (EFE).- Irán afirmó este martes que mantiene un diálogo con Arabia Saudí para establecer un nuevo acuerdo de seguridad regional "sin presencia militar extranjera", en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Estados Unidos y de las tensiones entre Riad y los rebeldes hutíes del Yemen.

Por EFE
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"Continuamos nuestro diálogo con Arabia Saudí con el objetivo de alcanzar nuevos entendimientos de seguridad regional que apliquen los propios países de la región, lejos de cualquier presencia militar extranjera", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El jefe de la diplomacia iraní reafirmó que su país no tiene "ninguna hostilidad hacia los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), valoramos el papel positivo que desempeñan Catar y Omán", dijo.

Estas declaraciones se producen después de que la semana pasada representantes de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía- países integrantes de la Alianza de Defensa de La Meca- se reunieran en Teherán con autoridades iraníes para abordar la guerra con Estados Unidos y el conflicto entre los rebeldes hutíes del Yemen y Riad.

Durante el encuentro, las partes acordaron continuar las conversaciones para reforzar la paz y la seguridad regionales, en medio de las amenazas de una posible nueva escalada militar entre la República Islámica y Estados Unidos e Israel.

De hecho, medios estadounidenses informaron de que EE.UU. atacó anoche la isla iraní de Qeshm, situada a la entrada del estrecho de Ormuz, una noche antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en el país, mientras se han multiplicado los esfuerzos para alcanzar una salida diplomática a la guerra.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria anunció la captura de dos drones y el derribo de otro cerca de Qeshm.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró el lunes que su país podría reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días e iniciar negociaciones más profundas para poner fin a la guerra si Estados Unidos acepta sus condiciones, entre ellas el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones, el fin del conflicto en todos los frentes y la liberación de sus fondos congelados.

Teherán y Washington han intensificado los contactos indirectos en los últimos días con la mediación de Catar, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviara la semana pasada una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, para retomar las negociaciones.

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