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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 08:05

Irán informa de tres nuevos incidentes de petroleros en el estrecho de Ormuz

Imagen sin descripción

Teherán, 3 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní informó este martes de que en las últimas 12 horas otros tres petroleros sufrieron daños tras chocar con minas cuando navegaban por “rutas no autorizadas” por el estrecho de Ormuz.

Por EFE
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"Desde las primeras horas de la madrugada de hoy, tres petroleros infractores han sufrido explosiones e intensos incendios en una ruta no autorizada del estrecho de Ormuz, hasta el punto de que los pescadores de la parte oriental del estrecho vivieron una noche iluminada”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por Tasnim.

La Guardia afirmó que los tres petroleros, de los que no precisó sus banderas, “se encuentran abandonados y en llamas junto a las costas meridionales del estrecho”.

Los militares iraníes advirtieron una vez más que “desobedecer e ignorar” sus instrucciones para cruzar el estratégico paso de Ormuz provocará nuevos accidentes.

"La situación real del estrecho de Ormuz es la que están viendo, y no la que presenta en las redes sociales el comandante del terrorista Centcom (Comando Central de Estados Unidos) con imágenes de archivo”, aseguró la Guardia Revolucionaria.

En las últimas tres semanas, Irán ha informado de más de 30 incidentes de buques, de los cuales al menos 20 se debieron a minas navales, en el estratégico paso marítimo que trata de mantener bloqueado desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Estos últimos incidentes se producen cuando Teherán y Washington han intensificado las negociaciones en los últimos días para poner fin a la guerra justo antes de la celebración de las elecciones de medio mandato estadounidenses.

Estados Unidos, que llevaba más de dos meses sin anunciar ataques contra Irán, bombardeó anoche la isla iraní de Qeshm (sur) en una operación militar limitada, informó el diario The Wall Street Journal.

Irán no confirmó los ataques estadounidenses contra su territorio, aunque informó de la captura de dos drones estadounidenses al sur de la isla de Qeshm y del derribo de un tercero al este del estrecho de Ormuz.

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