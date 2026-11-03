ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 12:30

Israel mata en Gaza a un miembro del servicio de inteligencia, según Gobierno gazatí

Imagen sin descripción

Gaza, 3 nov (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a dos personas, entre ellas un miembro del servicio de inteligencia del Gobierno gazatí, e hirió a más de una quincena en ataques contra la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas y del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional del enclave palestino.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El Ministerio del Interior y Seguridad Nacional lamenta la pérdida del mártir del deber, el primer teniente Jaled Ibrahim Mohamed Shaluf, de 44 años, miembro del Servicio de Seguridad Interna (servicio de inteligencia interior y exterior del Gobierno gazatí) en la gobernación de Rafah (sur del enclave)", recoge un comunicado publicado por este ministerio.

Según la nota, Shaluf falleció tras un bombardeo del Ejército israelí que tuvo como objetivo "a varios miembros y oficiales" de este servicio de inteligencia palestino en la zona de Mawasi, cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis.

El ataque hirió además a otras 15 personas, tres de ellas en estado crítico, que fueron trasladadas junto con el fallecido al hospital gazatí de Al Naser, según confirmaron miembros del personal de este centro médico.

Además, un segundo ataque llevado a cabo por un dron militar israelí contra ciudad de Gaza (centro de la Franja) acabó con la vida de una mujer e hirió a varias personas más, entre ellas una niña en estado crítico, según el hospital gazatí de Al Shifa.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Durante el alto el fuego, casi 1.600 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 74.600 gazatíes, entre ellos 20.000 menores de edad, según los datos de Sanidad gazatí.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar