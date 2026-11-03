Israel mata en Gaza a un miembro del servicio de inteligencia, según Gobierno gazatí

"El Ministerio del Interior y Seguridad Nacional lamenta la pérdida del mártir del deber, el primer teniente Jaled Ibrahim Mohamed Shaluf, de 44 años, miembro del Servicio de Seguridad Interna (servicio de inteligencia interior y exterior del Gobierno gazatí) en la gobernación de Rafah (sur del enclave)", recoge un comunicado publicado por este ministerio.

Según la nota, Shaluf falleció tras un bombardeo del Ejército israelí que tuvo como objetivo "a varios miembros y oficiales" de este servicio de inteligencia palestino en la zona de Mawasi, cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis.

El ataque hirió además a otras 15 personas, tres de ellas en estado crítico, que fueron trasladadas junto con el fallecido al hospital gazatí de Al Naser, según confirmaron miembros del personal de este centro médico.

Además, un segundo ataque llevado a cabo por un dron militar israelí contra ciudad de Gaza (centro de la Franja) acabó con la vida de una mujer e hirió a varias personas más, entre ellas una niña en estado crítico, según el hospital gazatí de Al Shifa.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el alto el fuego, casi 1.600 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 74.600 gazatíes, entre ellos 20.000 menores de edad, según los datos de Sanidad gazatí.