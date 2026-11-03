ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 10:50

Jordania imputa siete delitos de terrorismo a los acusados del atentado contra una iglesia

Imagen sin descripción

Amán, 3 nov (EFE).- La Fiscalía del Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania imputó siete delitos a las tres personas acusadas del atentado contra una iglesia ortodoxa griega, en la provincia occidental de Karak, que el pasado 23 de octubre causó nueve muertos y alrededor de 40 heridos, entre ellos cargos por "asesinato mediante actos terroristas" y "posesión de armas".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado, el juez general de brigada Ahmad Talat Shahaltough, anunció este martes que la Fiscalía ha concluido todos los procedimientos de investigación y ha decidido remitir el caso al tribunal competente para el inicio del proceso judicial.

El principal cargo atribuido a los acusados es el de cometer "actos terroristas" con resultado de muerte de nueve personas; también se les imputan dos delitos de comisión de "actos terroristas con armas y municiones" en complicidad, así como la "posesión de armas con la intención de utilizarlas para cometer atentados terroristas" y la "tenencia de municiones" con el mismo propósito.

La lista de acusaciones incluye, además, conspiración para cometer actos terroristas con armas, promoción de la ideología de un grupo terrorista y realización de actos que alteran el orden público y ponen en peligro la seguridad de la sociedad.

Los cargos se sustentan en distintos artículos de la Ley Antiterrorista número 55 de 2006 y del Código Penal número 16 de 1960, según el comunicado de la Fiscalía.

La decisión de remitir el expediente al Tribunal de Seguridad del Estado -un tribunal especial, tanto militar como civil, competente de juzgar delitos que afectan a la seguridad nacional, el terrorismo, tráfico de drogas, la alta traición y espionaje- abre ahora la vía para el inicio del procedimiento judicial contra los acusados.

El atentado contra la iglesia de San Jorge, situada en Hamud, en la provincia de Karak, conmocionó a Jordania, donde este tipo de ataques son poco habituales y el país suele presentarse como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas.

Las autoridades jordanas atribuyeron el ataque al grupo yihadista Estado Islámico (EI), aunque la organización no ha reivindicado el atentado hasta el momento.

En respuesta, Jordania bombardeó varias posiciones en el sur de Siria que consideraba vinculadas a la organización, operación que abrió una brecha diplomática con Damasco, que denunció la falta de coordinación previa y calificó los ataques de violación de su soberanía.

Las autoridades sirias informaron de al menos siete muertos en los bombardeos, entre ellos tres niños y un anciano, mientras que Amán aseguró haber abatido a más de una veintena de miembros del EI.

Ambos países acordaron posteriormente establecer un comité conjunto para abordar las repercusiones de la operación y reforzar la coordinación en la lucha contra el terrorismo y la seguridad fronteriza.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
04
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más
05
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más

Te puede interesar