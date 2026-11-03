Kast ofrece a los inversores finanzas sanas, impuestos más bajos, agilidad y más seguridad

Valoró la presencia de empresas españolas que "parecieran" ya del país, y esa relación no está detenida, sino que "se está acelerando" porque Chile está generando cada día "más confianza" y tiene "reglas claras".

Entre otros argumentos, Kast indicó que su gobierno está "transformando incertidumbre en decisiones, las postergaciones en acciones, las barreras en oportunidades y los compromisos en resultados", e invitó a los inversores españoles, también a todos los europeos y de otras partes, a seguir invirtiendo.

"En concreto, entre Chile y España hay mucho más que una lengua, una historia compartida. Hay una sociedad económica que funciona y que funciona bien", apuntó.

Sobre Banco Santander, apreció que se "atreviera" a invertir cuando Chile cuando era un país emergente y hoy el grupo financiero español es "parte" del país

Admitió que ha sido un año de dificultades económicas en Chile por la fuerte contracción de la producción de cobre y las repercusiones del conflicto bélico de Oriente Medio.

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Las grandes inversiones, además, podrán acogerse a un régimen de invariabilidad tributaria de hasta 20 años. Y resaltó la reducción drástica de burocracia, del número de permisos necesarios para un gran proyecto y del tiempo de tramitación.

Habló de la puesta en marcha de la ley de autorizaciones sectoriales, que impulsó el gobierno anterior, pues las buenas políticas públicas hay que mantenerlas: "Uno no refunda un país después de cada elección".

"Nuestra proyección para el año 2027 es que la inversión aumentará al 8,1 %, bastante lejos del promedio que teníamos en las últimas décadas, de 1,7 %". Y para los próximos cinco años, hay anuncios de más de 95.000 millones.

Para las empresas españolas, que llevan muchos años en Chile, destacó oportunidades claras de inversión como energías limpias: solar en el desierto y eólica en el sur.

"Lo que necesitamos ahora es transmisión, almacenamiento y también pensar en lo que podría ser el hidrógeno verde. Y España en todo esto es una potencia en energías renovables", constató.

También las hay en minería. Chile es el primer productor mundial de cobre y uno de los primeros de litio. "Europa necesita asegurar sus insumos para su transición energética, y nosotros tenemos todo lo que ustedes necesitan", ofreció.

También hay espacio para la ingeniería, proveedores de servicios, infraestructuras, economía digital, centros de datos, conectividad, telecomunicaciones, servicios financieros y sector agroalimentario.