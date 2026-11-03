Kathy Castor salva uno de los últimos feudos demócratas de Florida, según proyecciones

El triunfo de Castor en un nuevo distrito creado por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, otorga a los demócratas un escaño clave en la Cámara de Representantes, según los medios estadounidenses, tras derrotar al republicano Mike Beltrán en una de las contiendas más reñidas a nivel nacional.

Después de casi dos décadas en el cargo, Castor afrontó una de sus reelecciones más complicadas debido al nuevo mapa electoral aprobado por DeSantis, pues el nuevo distrito 14 dejó a la demócrata con solo un tercio de su electorado anterior.

Ubicada en la bahía de Tampa, esta circunscripción pasó a englobar una zona predominantemente republicana con el nuevo diseño, lo que aumentó las opciones de victoria de los conservadores.

Pese a que Florida es un bastión republicano, la campaña se centró en el encarecimiento del coste de la vida, la escalada en los seguros de vivienda tras las recientes temporadas de huracanes o el choque ideológico en materia migratoria y de derechos reproductivos.

Castor apostó por retener el respaldo del electorado latino apelando a la bajada en los precios de los medicamentos y la protección de las coberturas sanitarias para las familias de clase trabajadora.

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Florida ha experimentado una metamorfosis política en las últimas décadas, al pasar de ser un estado bisagra a inclinarse en cada elección por el Partido Republicano.

En las últimas tres elecciones, el estado votó por Trump, quien tiene su residencia oficial en Palm Beach, una localidad en el sureste de Florida.