Kenia da de alta a cinco pacientes curados de ébola y sólo quedan dos en tratamiento

Duale señaló que su recuperación se debe a la "habilidad y dedicación" del personal sanitario del país.

El ministro detalló que 46 contactos ya han completado su periodo de cuarentena y "gozan de buena salud", por lo que ya han sido dados de alta, sumándose a los 20 contactos que hicieron lo mismo el pasado 25 de octubre.

"Se prevé que los 52 contactos restantes sean dados de alta a más tardar el 11 de noviembre de 2026, al completar los 21 días desde su última exposición", añadió.

Kenia encadenó este martes 15 días seguidos sin detectar un nuevo caso de ébola en el país, lo que evidencia, según el ministro, que no existe transmisión comunitaria.

Una vez se recupere el último paciente, recordó, Kenia entrará en una cuenta atrás de 42 días -dos veces el tiempo máximo de incubación del virus- tras la que se declarará el fin del brote si no se registran nuevos casos.

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Desde entonces, Kenia detectó un total de nueve casos confirmados, de los que dos fallecieron, incluido el primer contagio.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 10.532 casos confirmados y 5.126 fallecidos.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC, Uganda y Kenia, se ha detectado un caso más vinculado al brote congoleño en Nigeria.

Asimismo, se ha detectado un caso vinculado a la epidemia en Francia.

A esta infección se suman tres personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (uno) y Alemania (dos).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.