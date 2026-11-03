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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 14:25

Kenia recupera el cuerpo de una segunda mujer del edificio derrumbado en Nairobi

Imagen sin descripción

Nairobi, 3 nov (EFE).- Los equipos de rescate de Kenia recuperaron este martes un segundo cuerpo de una mujer fallecida en el colapso de un edificio en construcción de al menos diez plantas ocurrido hace semana y media en el este de Nairobi y en el que aún figuran como desaparecidas 17 personas, según las cifras oficiales.

Por EFE
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"Desafortunadamente, el equipo multiagencial recuperó hoy, 3 de noviembre de 2026, un segundo cuerpo femenino del lugar", afirmó la Policía keniana en un comunicado, en el que trasladó sus "más sentidas condolencias" a la familia y amigos de las víctimas y deseó una rápida recuperación a los heridos.

Hasta el momento, cuatro supervivientes han sido rescatados entre las ruinas del edificio, que colapsó el 23 de octubre, y una primera mujer fue hallada muerta el pasado viernes.

Un total de 17 personas han sido reportadas como desaparecidas, aunque la Policía no especificó si esta segunda mujer fallecida se encuentra entre ellas.

El director de la Unidad Nacional de Gestión de Desastres, Duncan Ochieng, señaló el viernes que la operación de desescombro se ha completado en un 85 %, pero advirtió de que llegar a todas las personas atrapadas requerirá paciencia y planificación minuciosa.

El inmueble derrumbado se ubica en Eastleigh, una de las principales zonas comerciales de Nairobi, y desde el incidente participan en las operaciones de búsqueda y rescate la Policía, las Fuerzas de Defensa de Kenia, la Cruz Roja y otras agencias.

Las autoridades informaron previamente del rescate con vida de varias personas, mientras continúan tratando de determinar cuántas estaban realmente dentro del inmueble en el momento del colapso.

El derrumbe también afectó a comercios ubicados en la planta baja y el sótano.

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