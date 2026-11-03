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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 04:20

La Armada india libera un pesquero iraní secuestrado por piratas en la costa de Somalia

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Nueva Delhi, 3 nov (EFE).- La Armada de la India liberó un pesquero iraní secuestrado frente a las costas de Somalia y rescató a los 20 tripulantes tras una operación de más de 48 horas contra piratas armados, informó este martes el Gobierno indio.

Por EFE
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"En una operación (..) que duró más de 48 horas, la Armada de la India logró liberar al pesquero Azini de manos de piratas armados. La operación culminó con el rescate de todos los 20 tripulantes, sin que se registraran víctimas mortales ni heridos", señaló el Ministerio de Defensa indio en un comunicado.

El rescate sucede apenas un día después de que las autoridades del Cuerno de África alertaran sobre el asalto de la embarcación en aguas del estado semiautónomo de Puntlandia, entre las localidades costeras de Bander Beyla y Hafun.

"Las autoridades identificaron la embarcación como el pesquero iraní Azini e informaron de que fue secuestrado con 23 personas a bordo", informó ayer a EFE el comandante de la Guardia Costera, el coronel Bashir Abdi.

Inicialmente, las fuerzas somalíes reportaron que a bordo viajaban 23 personas, 21 iraníes y dos somalíes, y advirtieron de que se desconocía el estado de los marineros tras un ataque el pasado jueves.

Según Nueva Delhi, el secuestro ocurrió a principios del mes pasado y encendió la alarma internacional ante el temor de que el barco fuese utilizado como base para lanzar nuevos ataques piratas en uno de los grandes corredores marítimos del mundo.

"El pesquero Azini fue secuestrado por un grupo de piratas armados a principios del mes pasado (...) Existía la posibilidad de que el buque fuera utilizado como base para lanzar nuevos ataques piratas contra la navegación mercante ", indicó el comunicado indio.

El Ejército indio explicó que para reducir a los secuestradores y tomar el control del barco se desplegó un buque de guerra y un avión de reconocimiento marítimo, con refuerzos desde el aire por una aeronave C-17 de la Fuerza Aérea.

Los incidentes atribuidos a piratas somalíes se quintuplicaron en los primeros nueve meses de 2026, al pasar de tres en el mismo periodo del pasado año a quince, informó el pasado 15 de octubre la Oficina Marítima Internacional (IMB, en inglés).

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