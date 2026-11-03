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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 09:00

'La bola negra', la película más vista del año en España, por encima de 'Spider-Man'

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Madrid, 3 nov (EFE).- 'La bola negra', la película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo y que representará a España en los Óscar, se ha convertido en la película más vista del año en las salas españolas, con 5,5 millones de entradas vendidas, por encima del filme más taquillero a nivel mundial, 'Spider-Man: Brand New Day'.

Por EFE
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Aunque la nueva entrega de 'Spider-Man' y 'The Odyssey' siguen liderando los datos de recaudación en España, la cinta de Ambrossi y Calvo -conocidos como 'los Javis'- es la número uno en entradas vendidas, según datos de la distribuidora Elástica y la empresa de medición Rentrak difundidos este martes.

Con sus 37 millones de euros (41,3 millones de dólares), 'La bola negra' se sitúa aún por detrás de 'Spider-Man: Brand New Day', que en España ha conseguido 40,5 millones, y de 'The Odyssey', con 40,3, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

La cinta española, estrenada el 25 de septiembre y que parte de una obra inacabada de Federico García Lorca, lleva seis semanas consecutivas como la más vista en cines españoles y ya es el tercer mayor éxito de la historia del cine español.

Por delante de ella solo se sitúan 'Ocho apellidos vascos' ('Spanish Affair', 2014), con 56 millones de euros (unos 62 millones de dólares al cambio actual), y 'Lo imposible' ('The Impossible', 2012), con 42 (46,9).

En Estados Unidos, 'La bola negra' (que a nivel internacional se titula 'The Black Ball') se convirtió recientemente en el segundo mejor estreno limitado en salas de cine de EE.UU. para una producción en idioma no inglés de Netflix, al recaudar 277.500 dólares en su primer fin de semana proyectándose en apenas cuatro salas entre Los Ángeles y Nueva York.

La cifra representó un promedio de 69.375 dólares por sala. Ahora la cinta se ve en unas 300 salas y el 2 de diciembre se estrenará a nivel global en la plataforma.

La película, que el pasado sábado recomendó Madonna en sus redes sociales, se llevó el premio a mejor dirección para Ambrossi y Calvo en el Festival de Cannes -exaequo con el polaco Pawel Pawlikowski por 'Fatherland'-.

A principios de octubre, la Critics Choice Association otorgó igualmente el premio a la mejor dirección a Calvo y Ambrossi y esta semana la producción sumó una nominación al galardón del público de los premios Gotham, certamen donde además el músico Guitarricadelafuente optará al galardón de intérprete revelación por su debut actoral.

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