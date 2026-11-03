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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 22:10

La Bolsa surcoreana abre mixta a la espera de los resultados de las elecciones en EE.UU.

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Seúl, 4 nov (EFE).- La Bolsa surcoreana abría mixta en la sesión de este miércoles, después de que cerraran los primeros colegios electorales en Estados Unidos y comenzaran con el recuento de los comicios de medio mandato, que medirán el apoyo a la Administración de Donald Trump.

Por EFE
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Transcurridos los primeros 40 minutos de negociación, el principal índice de Corea del Sur, el Kospi, subía un 0,92 %, o 52,01 puntos, hasta los 5.700,8 enteros, moderando las ganancias registradas en los primeros minutos, impulsado por las tecnológicas.

Por contra, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, caía un 0,68 %, o 4,8 puntos, hasta las 699,59 unidades.

La tendencia del parqué surcoreano responde a la cautela de los inversores mientas esperan los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los estadounidenses están llamados a elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado.

Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, subía un 1,37 %, mientras que su principal rival, SK hynix, se revalorizaba un 2,43 %.

En la industria de defensa, Korea Aerospace Industries, único fabricante de aeronaves del país, se disparaba un 13,87 %, y LIG Defense & Aerospace subía un 2,54 %.

En construcción naval, HD Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean abrían plana.

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