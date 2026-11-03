La Commonwealth busca impulsar la inversión para potenciar la resiliencia climática

"El cambio climático ya no es solo una perspectiva aterradora, sino una realidad catastrófica que amenaza nuestro propio modo de vida. La naturaleza sufre ataques constantes y los sistemas naturales fundamentales se están colapsando. Y en cada uno de nuestros países, para demasiadas personas, la oportunidad de desarrollar su propio potencial queda muy fuera de su alcance", remarcó el monarca en un discurso.

A su juicio, "acelerar las alianzas y la inversión para una Commonwealth próspera representa una oportunidad tan vital para todos".

Carlos III hizo hincapié en que en el ámbito del clima y la naturaleza, "la inversión transformadora" puede impulsar un cambio real, como en el caso de las energías renovables y las infraestructuras resilientes, en la agricultura sostenible y regenerativa, en la agrosilvicultura y los sistemas alimentarios.

"Aquí, en el Caribe, al igual que en tantas otras partes de nuestra Mancomunidad, el cambio climático no es una perspectiva lejana, sino una realidad alarmante. Como sabemos, los grandes Estados ribereños han contribuido muy poco a las causas del cambio climático y, sin embargo, se encuentran entre los que soportan el mayor coste", sostuvo el rey.

Por ello, Carlos III puso de relieve la necesidad de impulsar la inversión en la resiliencia climática.

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"La propia naturaleza es una forma esencial de capital que sustenta nuestra prosperidad y nuestro bienestar y, sin embargo, hemos persistido durante demasiado tiempo en vivir del capital de la naturaleza en lugar de sus ingresos. Restaurar la naturaleza no significa, por tanto, anteponer nuestro medio ambiente a nuestra economía, sino invertir en los cimientos mismos de nuestra economía", señaló.

Por su parte, Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda y anfitrión del encuentro, enfatizó que las decisiones que se toman "mucho más allá" de las fronteras caribeñas afectan "profundamente" a los ciudadanos del Caribe.

"El cambio climático amenaza los medios de vida, el desarrollo y, en el caso de los Estados vulnerables, nuestra propia supervivencia", apuntó.

En este sentido, solicitó a los miembros de la Commomwealth "reconocer que pueden lograr mucho más mediante la cooperación que mediante la confrontación".

"Debemos impulsar un uso más amplio del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional junto con los criterios de financiación existentes, al tiempo que presionamos para conseguir un acceso más rápido a la financiación climática y a acuerdos de deuda que proporcionen a los países vulnerables el margen fiscal necesario para recuperarse y reconstruirse", dijo el mandatario.

Para Browne también es importante la inversión en energías renovables e infraestructuras resilientes y enfrentar a las causas del cambio climático acelerando la transición hacia una energía más limpia y reduciendo las emisiones globales.

Por otro lado, la secretaria general de la Commonwealth, Shirley Botchwey, mencionó durante su intervención las catástrofes derivadas de los huracanes que azotaron la región en los últimos años y el fenómeno de El Niño que tiene en jaque a todo el Caribe con severas sequías.

"Estamos colaborando con el sector privado para movilizar nuevo capital. Para los países que no pueden financiar sus ambiciones en materia de energías renovables, nuevos créditos para financiar la inversión", precisó.

En este contexto, la Commonwealth propuso una nueva iniciativa para la naturaleza con financiación destinada a restaurar hábitats y la colaboración con las aseguradoras en la propuesta de un mecanismo de seguro mutualista respaldado por la Mancomunicad para proporcionar indemnizaciones rápidas tras los desastres.

Así como la aspiración de crear un Fondo de Emisiones Cero de la Commonwealth que facilite el acceso al crédito para una revolución de las energías renovables.

El 'Informe sobre el estado de la Commonwealth 2026: Resiliencia a través de la diversidad' también afirmó ayer que los países de la Commonwealth deben desarrollar una mayor resiliencia "democrática, económica y medioambiental" para "prosperar".

La Commonwealth reúne a 56 países con vínculos con el Reino Unido, entre ellos la mayoría de los miembros de Caricom, antiguas colonias británicas en el Caribe.