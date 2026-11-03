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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 23:35

La demócrata Kathy Hochul es reelegida gobernadora de Nueva York, según proyecciones

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Nueva York, 3 nov (EFE).- La demócrata Kathy Hochul fue reelegida gobernadora del estado de Nueva York con una amplia ventaja frente al candidato republicano Bruce Blakeman, según proyecciones de NBC y CBS.

Por EFE
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Hochul, de 68 años y excongresista, asumió el cargo en agosto de 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo por denuncias de acoso sexual y ganó por un estrecho margen sus primeras elecciones para el cargo en noviembre de 2022.

Por su parte, Blakeman, de 71 años, es actualmente el responsable ejecutivo del condado de Nassau, al este del estado, y también excomisionado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Para sus segundas elecciones al cargo, las encuestas daban a Hochul generalmente una ventaja de doble dígito sobre su rival.

Los candidatos centraron su campaña en la asequibilidad ante el elevado coste de vida y la política de inmigración desde ángulos opuestos, y contaron con el respaldo de figuras de peso dentro de cada partido.

Hochul contó con el apoyo de los demócratas socialistas Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, y Alexandria Ocasio-Cortez, congresista, mientras que a Blakeman lo respaldó el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El estado de Nueva York es considerado un bastión demócrata, con 6,3 millones de personas inscritas como demócratas frente a cerca de 3 millones de republicanos.

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