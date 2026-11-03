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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 21:55

La española Martínez Carbonell inicia misión como embajadora de la Unión Europea en México

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Ciudad de México, 3 nov (EFE).- La diplomática Belén Martínez Carbonell comenzó este martes su misión como embajadora de la Unión Europea (UE) en México, con el objetivo de fortalecer los lazos entre la UE y el país latinoamericano, poco después de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre ambas partes.

Por EFE
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"¡Qué alegría estar en México! Con mucha ilusión, comienzo mi misión como Embajadora de la UE en México, con el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos entre la UE y México", apuntó Martínez Carbonell este martes en un mensaje en la red social X.

La diplomática europea fue designada en el cargo a partir del 1 de noviembre de 2026 y previamente se desempeñó como secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) desde febrero de 2025.

"Hoy tuve el honor de presentar las copias de mis cartas credenciales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México", añadió.

Martínez Carbonell asume su cargo pocos meses después de la firma en mayo en Ciudad de México del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE, que elimina los aranceles para el 99 % de los productos, facilitando los intercambios agrícolas, y busca intensificar las relaciones bilaterales en materia de seguridad y lucha contra el cambio climático.

Anteriormente, entre 2021 y 2025, fue directora general encargada de la Agenda Global y las Relaciones Multilaterales, y también fue directora de Recursos Humanos del SEAE de 2018 hasta 2021.

La diplomática española, nacida en Ourense (España) en 1969 y quien sustituye en el cargo a Francisco André, tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Libre de Bruselas y una maestría en Estudios Europeos por el Colegio de Europa.

En 2025, el comercio entre la UE y México se estimó en más de 86.000 millones de euros, y la UE fue el tercer mayor socio comercial de México, después de los Estados Unidos y China, y su segundo mayor mercado de exportación.

El Acuerdo Global Modernizado entrará plenamente en vigor una vez que todos los Estados miembros de la UE y México hayan completado su ratificación.

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