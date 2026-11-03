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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 02:55

La Guardia Revolucionaria iraní reivindica el derribo de 2 drones estadounidenses en Qeshm

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Redacción internacional, 3 nov (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó la madrugada de este martes el derribo de dos drones de reconocimiento estadounidenses en los alrededores de la isla iraní de Qeshm, coincidiendo con una operación militar de Washington reportada por medios como The Wall Street Journal (WSJ).

Por EFE
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En un comunicado difundido a través de la agencia estatal Irna, el cuerpo iraní dijo que "el enemigo agresor estadounidense fracasó en su intento de alcanzar sus objetivos mediante el uso de estos drones", el cual, dijo, se suma al "historial negro" del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que no ha informado sobre este ataque.

En paralelo, Irna reportó cinco explosiones de "forma continua y consecutiva" en los alrededores de Qeshm, que atribuyó a un posible "impacto dentro de la isla" que, situada a la entrada del estrecho de Ormuz, alberga una instalación subterránea de misiles, una base naval y una importante planta desalinizadora.

Por el momento, las autoridades locales no han ofrecido detalles sobre lo ocurrido ni han confirmado sobre el origen de las explosiones.

Estados Unidos atacó este lunes la isla iraní de Qeshm, antes de las elecciones legislativas de medio mandato de este martes en el país, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia al riesgo de una reanudación de la guerra y defendió la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán, según informó The Wall Street Journal.

Según el diario, funcionarios estadounidenses describieron los ataques como operaciones de carácter defensivo destinadas a limitar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, mientras otros medios señalaron que el ataque respondió al impacto contra una aeronave militar estadounidense en la región.

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