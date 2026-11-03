La guerra en Ucrania terminará en los próximos meses, según Lukashenko

"La guerra en Ucrania concluirá en los próximos meses. Es mi opinión personal. Ya basta, no hay fuerzas ni recursos. Todos se han cansado", aseveró durante su intervención en la IV Conferencia Internacional de Seguridad de Minsk, citado por la agencia BELTA.

Añadió que los bielorrusos quieren "que concluya lo antes posible el derramamiento de sangre y el enfrentamiento en el que se han visto envueltos dos pueblos hermanos", el ruso y el ucraniano.

"Si no nos detenemos, si tomamos el camino de la escalada, con toda seguridad desembocaremos en la tercera guerra mundial", alertó el líder bielorruso, quien reiteró que "estamos interesados en negociaciones de paz" entre Rusia y Ucrania.

"Estamos dispuestos a continuar ofreciendo un aporte real a la solución del conflicto y minimizar sus consecuencias. No hay alternativas a la solución pacífica. Si quieren ponerse de acuerdo, por favor, vengan. Vengan a Minsk", indicó.

Reconoció que Bielorrusia "está implicada en el conflicto ucraniano", por lo cual "tenemos mucho interés en estas negociaciones de paz".

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"Vengan, vamos a conversar. Sin intermediarios de ningún tipo. Yo no quiero ejercer de mediador. Sobre todo porque nuestro interés en estas negociaciones es considerable", reiteró.

En particular, destacó el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los esfuerzos para poner fin a la contienda bélica.

"No por gusto hablo tan a menudo de los estadounidenses (...) de ellos depende mucho. La política del presidente Trump polariza el mundo y despierta, para qué ocultarlo, críticas fundadas. Pero es que Trump con sus acciones, por muy contradictorias que sean, evita, en esencia, que el mundo se vea arrastrado a una Tercera Guerra Mundial, que podría ser nuclear", sostuvo.

Por contra, lamentó que actualmente la ONU no es capaz de cumplir con sus funciones y podría correr la misma suerte que la Liga de las Naciones.

"Con todo mi respeto a esta organización, en ella se habla mucho pero se hace poco. En su momento la Liga de las Naciones, que fue reemplazada por la ONU, se desintegró debido a su incapacidad de evitar la Segunda Guerra Mundial. Me temo que la ONU correrá la misma suerte. No lo quisiera", dijo.