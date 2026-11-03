ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 06:35

La guerra en Ucrania terminará en los próximos meses, según Lukashenko

Imagen sin descripción

Moscú, 3 nov (EFE).- La guerra en Ucrania terminará en los próximos meses, auguró este martes el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, el principal aliado de Rusia en su campaña militar que en febrero próximo alcanzará los cinco años.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"La guerra en Ucrania concluirá en los próximos meses. Es mi opinión personal. Ya basta, no hay fuerzas ni recursos. Todos se han cansado", aseveró durante su intervención en la IV Conferencia Internacional de Seguridad de Minsk, citado por la agencia BELTA.

Añadió que los bielorrusos quieren "que concluya lo antes posible el derramamiento de sangre y el enfrentamiento en el que se han visto envueltos dos pueblos hermanos", el ruso y el ucraniano.

"Si no nos detenemos, si tomamos el camino de la escalada, con toda seguridad desembocaremos en la tercera guerra mundial", alertó el líder bielorruso, quien reiteró que "estamos interesados en negociaciones de paz" entre Rusia y Ucrania.

"Estamos dispuestos a continuar ofreciendo un aporte real a la solución del conflicto y minimizar sus consecuencias. No hay alternativas a la solución pacífica. Si quieren ponerse de acuerdo, por favor, vengan. Vengan a Minsk", indicó.

Reconoció que Bielorrusia "está implicada en el conflicto ucraniano", por lo cual "tenemos mucho interés en estas negociaciones de paz".

"Vengan, vamos a conversar. Sin intermediarios de ningún tipo. Yo no quiero ejercer de mediador. Sobre todo porque nuestro interés en estas negociaciones es considerable", reiteró.

En particular, destacó el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los esfuerzos para poner fin a la contienda bélica.

"No por gusto hablo tan a menudo de los estadounidenses (...) de ellos depende mucho. La política del presidente Trump polariza el mundo y despierta, para qué ocultarlo, críticas fundadas. Pero es que Trump con sus acciones, por muy contradictorias que sean, evita, en esencia, que el mundo se vea arrastrado a una Tercera Guerra Mundial, que podría ser nuclear", sostuvo.

Por contra, lamentó que actualmente la ONU no es capaz de cumplir con sus funciones y podría correr la misma suerte que la Liga de las Naciones.

"Con todo mi respeto a esta organización, en ella se habla mucho pero se hace poco. En su momento la Liga de las Naciones, que fue reemplazada por la ONU, se desintegró debido a su incapacidad de evitar la Segunda Guerra Mundial. Me temo que la ONU correrá la misma suerte. No lo quisiera", dijo.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
03
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
04
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar