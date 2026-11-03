La IA protagoniza el 'Smart City Expo', que abre la puerta al debate sobre la vivienda

Así lo puso de relieve el 'Smart City Expo', el salón que reúne del 3 al 5 de noviembre de 2026 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona a un millar de ciudades para discutir los retos que enfrentan y que este año estima acoger a más de 27.000 visitantes.

En medio del frenesí generalizado por la inteligencia artificial, empresas como Microsoft, Nvidia o Google presentaron sus productos para las ciudades del futuro, que afrontan retos como la crisis de la vivienda, un clima cada vez más variable o una mayor congestión del tráfico.

Microsoft, por ejemplo, presentó un paquete de software para que los ayuntamientos puedan analizar mapas de la ciudad y aprovechar en tiempo real los datos que esta genera.

En el caso de Google, los asistentes podían interactuar con un proyecto llamado 'Weather Next 2', todavía en fase experimental, que busca predecir el clima en tiempo real con el uso de la inteligencia artificial, o con 'Google Earth AI', con modelos geoespaciales gestionados por Gemini.

Los grandes nombres de las tecnológicas compartían espacio con otros proyectos más pequeños, como un detector de drones en tiempo real, o un robot humanoide que ya se utiliza en la ciudad china de Wuhu para controlar el tráfico, y semáforos que utilizan IA para funcionar.

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En paralelo al 'Smart City Expo', la Fira celebró el 'Tomorrow.Mobility World Congress', coorganizado con EIT Urban Mobility, y el 'Tomorrow.Blue Economy'.

El director del congreso, Ugo Valenti, admitió en declaraciones a EFE que la ciberseguridad es una parte "inherente" de ciudades cada vez más conectadas: "Cada vez que la tecnología forma una parte mayor de nuestras vidas, aparece un riesgo, como el robo de datos", señaló.

Por ello, el 'Smart City Expo' se desarrolla este año en paralelo al Barcelona Cybersecurity Congress y al 'Barcelona Deep Tech Summit', con la idea de poner solución a estas cuestiones.

"No vale con tener neveras fácilmente 'hackeables' a las que alguien pueda subirles los grados: aunque sea una nevera, es importante que sea segura", destacó Valenti.

En el mismo sentido se pronunció la directora general de Infraestructuras Digitales del Gobierno de Cataluña, Cristina Campillo, durante un panel que abordaba la protección de los datos sensibles de las administraciones: "Nos tenemos que proteger y cuanto antes mejor".

Por otra parte, representantes municipales llamaban a saber elegir entre los proyectos de IA que pueden ser "más atractivos" y aquellos que realmente "son necesarios", en un diálogo sobre el uso de la IA en municipios pequeños y medianos como Düsseldorf (Alemania) o Mourão (Portugal).

Bajo el lema 'Urban Solutions, Real Impact', la decimoquinta edición del 'Smart City Expo' quiso tratar por primera vez la crisis de la vivienda, en el trasfondo del debate sobre el futuro sostenible de las ciudades.

Así, el salón estrenó el 'HOWS Barcelona-Housing World Summit', una cumbre internacional impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona y organizada por Fira que reunió a alcaldes, gobiernos, promotores, entidades sociales y expertos para debatir y promover políticas que funcionen.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presidirá la Housing Mayors' Roundtable, dedicada al derecho a quedarse y a las políticas que se aplican en todo el mundo frente a la crisis de la vivienda, con los alcaldes de Milán, Giuseppe Sala; Budapest, Gergely Karácsony; Atenas, Haris Doukas, y Atlanta, Andre Dickens, además de Eamon Ryan, presidente del Consejo Asesor de Vivienda de la Comisión Europea.

La misma ONU contará mañana con la directora ejecutiva de ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, que pronunciará una conferencia sobre cómo los datos, la IA y la innovación digital pueden ayudar a las ciudades a afrontar la crisis de la vivienda.