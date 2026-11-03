La Justicia británica exime al MI5 de un proceso de desacato por aportar pruebas falsas

El Tribunal Superior de Londres decidió hoy no tomar medidas legales contra el MI5 y su director general, Ken McCallum, si bien admitió que hubo un grave incumplimiento por parte del servicio de inteligencia.

La corte determinó que seguir adelante con el proceso por desacato no sería de "interés público" debido a la enorme complejidad que supondría el proceso judicial.

El origen del caso se remonta a 2022, cuando el MI5 utilizó datos falsos para obtener una orden judicial que bloqueó la emisión de un documental de la BBC. La investigación periodística salpicaba a un presunto informante encubierto de la agencia, conocido bajo el pseudónimo de "X", acusado de abusar de dos mujeres.

Aunque el MI5 defendió la veracidad de sus informes durante tres años, la organización acabó admitiendo su responsabilidad en la aportación de datos falsos, lo que obligó a McCallum a pedir disculpas públicas.

En julio de 2025, tres jueces solicitaron al organismo de control del MI5 - la Oficina del Comisionado de Poderes de Investigación- que estableciera cómo fue posible que el servicio secreto presentase pruebas falsas.

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Esa oficina, a cargo de John Goldring, es la encargada de vigilar de forma independiente que el uso de los poderes de espionaje del MI5 sea legal, necesario y proporcionado.

Así, la pesquisa a cargo de Goldring concluyó que un alto funcionario del MI5 mintió en repetidas ocasiones y que hubo "fallos graves y sistémicos en la actuación del MI5".

Tras conocerse el último fallo judicial, decidido a partir de la investigación de Goldring, el director general reconoció que la agencia que lidera "falló estrepitosamente".

Una de las víctimas de "X" había solicitado formalmente que tanto la agencia como su cúpula directiva se enfrentaran a un juicio por desacato, denunciando un intento continuado de ocultar la verdad.