ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
03 de noviembre de 2026 - 09:30

La nueva categoría de bancos pequeños propuesta por el BCE incluye a 150 bancos más

Imagen sin descripción

Fráncfort (Alemania), 3 nov (EFE).- La nueva categoría de bancos pequeños y no complejos propuesta por el Banco Central Europeo (BCE) incluiría a 150 bancos más en la zona del euro, de modo que hasta el 85 % de los bancos menos importantes de la región podrían cumplir los requisitos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El miembro del consejo de supervisión del BCE Pedro Machado dijo este martes en la duodécima conferencia sobre la Unión Bancaria que la propuesta del BCE permite elevar el umbral de activos totales para acceder a esta categoría de bancos pequeños desde los 5.000 millones de euros actuales hasta un máximo de 10.000 millones de euros.

Esta categoría de bancos pequeños y no complejos abarca actualmente más de 1.400 bancos, tres cuartas partes de las entidades menos significativas en la zona del euro.

Con la propuesta del BCE se incluirían 150 más y el 85 % de los bancos menos importantes de la zona del euro podrían cumplir los requisitos.

Estos bancos pequeños solo deben notificar alrededor del 30 % de los datos que se exigen a los de mayor tamaño.

"La nueva legislación debería especificar cómo (la nueva categoría) se aplica a estos bancos, idealmente a través de un corpus normativo único y consolidado, diseñado específicamente para ellos", añadió Machado en una conferencia sobre la "Simplificación de la regulación y la supervisión bancarias".

El BCE también propone para simplificar la supervisión de los bancos utilizar la estrategia de liquidación contemplada en el plan de resolución como criterio para determinar que un banco no es complejo.

Esto beneficiaría a los bancos especialmente en los países de menor tamaño que actualmente quedan fuera de dicha categoría por razones técnicas.

Cuando su perfil de riesgo lo permita, , según Machado, "algunos bancos pequeños podrían pasar dos o tres años sin someterse a un Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora(PRES) completo".

Pero los supervisores conservarían la facultad de realizar un examen más exhaustivo siempre que los riesgos lo justifiquen.

A partir de 2027, la creación de una categoría específica en la información financiera (FINREP) del BCE permitiría reducir el número de puntos de datos que estos bancos deben remitir, pasando de unos 13.500 a aproximadamente 700.

Machado también ve posible adaptar los requisitos de gobernanza, por ejemplo, permitiendo que los bancos pequeños fusionen sus comités de nombramientos y de retribuciones, o sus funciones de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
04
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más
05
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más

Te puede interesar