La nueva categoría de bancos pequeños propuesta por el BCE incluye a 150 bancos más

El miembro del consejo de supervisión del BCE Pedro Machado dijo este martes en la duodécima conferencia sobre la Unión Bancaria que la propuesta del BCE permite elevar el umbral de activos totales para acceder a esta categoría de bancos pequeños desde los 5.000 millones de euros actuales hasta un máximo de 10.000 millones de euros.

Esta categoría de bancos pequeños y no complejos abarca actualmente más de 1.400 bancos, tres cuartas partes de las entidades menos significativas en la zona del euro.

Con la propuesta del BCE se incluirían 150 más y el 85 % de los bancos menos importantes de la zona del euro podrían cumplir los requisitos.

Estos bancos pequeños solo deben notificar alrededor del 30 % de los datos que se exigen a los de mayor tamaño.

"La nueva legislación debería especificar cómo (la nueva categoría) se aplica a estos bancos, idealmente a través de un corpus normativo único y consolidado, diseñado específicamente para ellos", añadió Machado en una conferencia sobre la "Simplificación de la regulación y la supervisión bancarias".

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El BCE también propone para simplificar la supervisión de los bancos utilizar la estrategia de liquidación contemplada en el plan de resolución como criterio para determinar que un banco no es complejo.

Esto beneficiaría a los bancos especialmente en los países de menor tamaño que actualmente quedan fuera de dicha categoría por razones técnicas.

Cuando su perfil de riesgo lo permita, , según Machado, "algunos bancos pequeños podrían pasar dos o tres años sin someterse a un Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora(PRES) completo".

Pero los supervisores conservarían la facultad de realizar un examen más exhaustivo siempre que los riesgos lo justifiquen.

A partir de 2027, la creación de una categoría específica en la información financiera (FINREP) del BCE permitiría reducir el número de puntos de datos que estos bancos deben remitir, pasando de unos 13.500 a aproximadamente 700.

Machado también ve posible adaptar los requisitos de gobernanza, por ejemplo, permitiendo que los bancos pequeños fusionen sus comités de nombramientos y de retribuciones, o sus funciones de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo.