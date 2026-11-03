La OACI reunirá a 193 países para reformar el marco económico del transporte aéreo

La VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo analizará cómo adaptar las políticas del sector a los cambios tecnológicos y medioambientales que atraviesa la aviación y concluirá con la adopción de una declaración ministerial.

Uno de los asuntos será la regulación internacional de los aerotaxis, aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, en inglés) diseñadas para transportar pasajeros en trayectos cortos.

La OACI debatirá cómo armonizar las normas entre países, facilitar el acceso de estas aeronaves al espacio aéreo y establecer cómo podrán utilizarse en servicios comerciales internacionales, garantizando la seguridad y la competencia.

También se analizará la incorporación de una nueva generación de aviones supersónicos, capaces de superar la velocidad del sonido.

La OACI aprobó en marzo nuevas normas sobre el ruido de estas aeronaves durante el despegue y el aterrizaje, que entrarán en vigor en 2029, pero todavía trabaja en la regulación sobre el ruido en ruta, incluidos los estampidos sónicos, y estándares para las emisiones de sus motores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La elaboración de una norma internacional sobre el ruido de los aviones supersónicos durante el vuelo podría no concluir hasta 2031.

La conferencia también abordará la protección de los pasajeros, las tasas aeronáuticas, la financiación de combustibles menos contaminantes y las medidas para reducir las interrupciones del tráfico aéreo.

Además, los días 19 y 20 de noviembre se celebrará una sesión extraordinaria de la Asamblea de la OACI para elegir a cuatro miembros adicionales de su Consejo, el órgano de gobierno de la organización, que pasará de 36 a 40 estados.