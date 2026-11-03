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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 09:20

La ONU subraya la situación límite de miles de embarazadas en la asediada ciudad de Taiz

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Ginebra, 3 nov (EFE).- Unas 13.000 mujeres embarazadas carecen actualmente de servicios esenciales en la ciudad yemení de Taiz, sometida en las últimas semanas a bloqueos y ataques hutíes, incluidas 1.500 que podrían dar a luz en los próximos 15 días, advirtió este martes Naciones Unidas.

Por EFE
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En total, más de 147.000 mujeres y niñas en edad reproductiva han perdido en Taiz y alrededores el acceso a servicios vitales, agregó en rueda de prensa el representante en Yemen del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Francesco Galtieri.

La fuente explicó que el Hospital Maternoinfantil Sueco de Taiz, apoyado por UNFPA y principal centro de atención a las embarazadas en la ciudad, ha visto cómo se reducía a la mitad el número de partos, mientras que las incubadoras operativas han pasado de 40 a 10 debido a la escasez de suministros.

En la ciudad, tercera mayor del país, "las matronas informan de que algunas embarazadas gravemente desnutridas sobreviven con una o como mucho dos comidas al día", lamentó.

Las mismas matronas han señalado un aumento de los abortos espontáneos y los partos en casa sin asistencia sanitaria adecuada, algo que supone graves riesgos, agregó Galtieri.

Más de la mitad de los 300.000 desplazados internos en Yemen por el aumento de los enfrentamientos en los últimos meses son mujeres y niños.

Desde comienzos de año, 6,2 millones de mujeres y niñas en todo el país carecen de acceso a servicios básicos de protección, y las que han tenido que huir de sus hogares se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir violencia de género, incluyendo abusos, acoso, explotación y matrimonios infantiles forzados, advirtió el portavoz de UNFPA.

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