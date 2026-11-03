La primera presentadora de televisión creada por IA en el Líbano recibe una acogida mixta

Talia comenzó a presentar el telediario este sábado, un día después de que la directora del canal, Elissar Naddaf, anunciara su creación durante un evento a las afueras de Beirut y compartiera en redes sociales las primeras imágenes de la presentadora informando desde las inmediaciones de la sede de TéléLiban.

Según la responsable, la aparición de Talia no busca reemplazar a los periodistas que forman parte del canal, sino facilitar sus labores a través de una medida que se enmarca en una estrategia más amplia de desarrollo de contenido y aumento de la presencia informativa del medio público.

La reportera fue diseñada por la compañía saudí Points Information Technology, cuyo director ejecutivo, el libanés Bilal Kassassir, difundió en su cuenta de Threads un vídeo sobre el funcionamiento entre bambalinas del equipo que opera a la presentadora desde Riad.

En él, un trabajador indica a Talia por un micrófono las palabras que debe decir a continuación.

Pese a que Kassassir es un experto en IA libanés, algunos internautas criticaron la licitación de este proyecto a una empresa con base en Arabia Saudí, en momentos en que la economía del Líbano sufre las consecuencias del reciente conflicto con Israel, el enésimo revés sufrido en los últimos años.

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En este contexto, otros cuestionaron la necesidad de incluir a una presentadora generada por IA en la plantilla de una televisión con financiación estatal, un medio que en el marco de la crisis económica desatada en 2019 ha visto a muchos de sus trabajadores dimitir ante la pérdida de valor de sus sueldos, como la mayoría de instituciones públicas del país.