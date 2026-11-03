La republicana Ashley Moody gana el escaño en el Senado por Florida, según proyecciones

Moody, exfiscal general de Florida que ocupaba de forma interina el escaño de Rubio, venció a Nixon, una de las candidatas de mayor perfil en Estados Unidos de los Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés), una agrupación progresista a la que pertenecen políticos como Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

Con más del 95 % de los votos escrutados, Moody vencía con 50,8 % de los sufragios a Nixon, actual congresista estatal de Jacksonville, quien tenía el 48,1 % de los apoyos.

Nixon sorprendió al vencer en las primarias demócratas en Florida, en las que se sumó a victorias de candidatos progresistas en las primarias en Estados Unidos, pero al identificarse como socialista democrática afrontó retos para convencer al electorado de origen cubano en el estado.

Ahora Moody ocupará de forma definitiva el escaño de Rubio, quien era uno de los dos senadores de Florida desde 2011, pero renunció al cargo el 20 de enero de 2025 para asumir como secretario de Estado de Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, designó a Moody, entonces fiscal general del estado, para ocupar el escaño de manera interina.

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La última vez que un demócrata ganó el Senado en Florida fue en 2012.