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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 11:05

La Scala abrirá su temporada con 'Otelo' y el tenor argentino Juan Francisco Gatell

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Roma, 3 nov (EFE).- La ópera de la Scala de Milán inaugurará su temporada lírica el próximo 7 de diciembre con el 'Otelo' de Giuseppe Verdi y con la voz del tenor argentino Juan Francisco Gatell, según informó este martes la institución.

Por EFE
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Esta será la primera inauguración o 'Prima' dirigida por el surcoreano Myung-Whun Chung, que acaba de tomar la batuta en este templo de la lírica mundial.

Para la ocasión se ha elegido la penúltima obra de Verdi, 'Otelo', compuesta a partir de la homónima tragedia de William Shakespeare y que se estrenó en este mismo teatro milanés en 1887.

En el papel del protagonista, Otelo, general veneciano, estará el tenor estadounidense Brian Jagde, mientas que el barítono italiano Luca Salsi será su alférez y enemigo jurado Yago.

Gatell interpretará al lugarteniente Casio, quien en la trama se defiende de las acusaciones de idilio con la esposa de Otelo, Desdémona, a quien pondrá voz la soprano italiana Eleonora Buratto.

La 'Prima' de La Scala, celebrada cada año el 7 de diciembre, día de san Ambrosio, patrón de Milán, es uno de los eventos más esperados del mundo de la lírica, retransmitido en directo por la televisión, en cines y en plataformas de numerosos países.

Precisamente la institución musical ha optado por llevar sobre las tablas a 'Otelo' porque esta fue la pieza elegida en la apertura de la temporada de 1976, la primera que fue retransmitida por la televisión pública italiana RAI, hace exactamente 50 años.

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