La tasa de personas conectadas a internet en el mundo supera por primera vez el 75 %

Por primera vez más de tres cuartas partes de los seres humanos usan esta tecnología, ya que en 2025 el porcentaje era del 74 %, aunque UIT recuerda que todavía unos 2.000 millones de personas siguen sin acceso a la red.

"En la era de la inteligencia artificial, estar desconectado significa quedar excluido de innumerables oportunidades, desde la educación hasta el empleo", advirtió la secretaria general de la organización, Doreen Bogdan-Martin.

El número de personas conectadas a internet superaba apenas los 1.000 millones en 2005, lo que representaba un 15 % de la población mundial: según las estadísticas de la UIT, la barrera del 25 % se superó en 2009, y la del 50 % en 2019.

UIT advierte que estas cifras no ocultan grandes desigualdades de acceso, ya que, por ejemplo, el uso de internet alcanza el 93 % en los países de renta más alta pero sólo el 32 % en los de renta baja.

Mientras un 79 % de hombres navega en la red, la tasa en mujeres baja al 74 %, y también es mayor el porcentaje de uso entre las generaciones más jóvenes (del 86 % entre las personas de entre 15 y 24 años) que en el resto de la población (74 %).

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También varía la tasa de uso de internet en áreas urbanas y rurales (82 % y 63 %, respectivamente).

La agencia de la ONU también señala que el 84 % de la población mundial de 10 años o más tiene teléfono móvil, un porcentaje que aumenta al 95 % en los países de renta alta y baja al 57 % en los de renta baja.

Por otro lado, un 97 % de la población mundial vive en áreas con cobertura de telefonía móvil 3G o superior, aunque las redes más avanzadas 5G sólo llegan a un 59 % de personas (86 % en los países de renta alta, 4 % en los menos desarrollados).