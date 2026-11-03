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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 09:10

La UE, EE.UU. y OTAN abordarán el miércoles en Bruselas la paz y reconstrucción de Ucrania

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Bruselas, 3 nov (EFE).- La Comisión Europea acogerá este miércoles una reunión en la que participarán representantes de Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, la OTAN y el Banco Mundial para abordar los esfuerzos hacia la paz y la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, confirmó este martes el Ejecutivo comunitario.

Por EFE
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La cita permitirá proseguir los contactos mantenidos en Miami con Ucrania y Estados Unidos y abordará los próximos pasos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania, señalo la portavoz Paula Pinho en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

"Puedo confirmar que, efectivamente, esta semana, el miércoles, es decir, mañana, la Comisión Europea acogerá una reunión con representantes de Ucrania, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial", dijo.

El objetivo, añadió la portavoz, "es avanzar hacia una paz duradera y sostenible en Ucrania". En particular, la reunión del miércoles se centrará en la reconstrucción y la prosperidad del país tras la guerra, precisó.

Se tratará de una reunión de "funcionarios de alto nivel" y por parte de la Comisión Europea participará su asesor de seguridad nacional.

La misma portavoz aseguró que Bruselas está en contacto con sus homólogos de Estados Unidos en cuanto a las conversaciones y reuniones que se mantienen sobre Ucrania.

Por otra parte, indicó que no tiene constancia de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, vaya a visitar Bruselas esta semana, "al menos no para reunirse con ningún representante de la Comisión".

Esta misma semana Estados Unidos anunció que tiene previsto mediar en una nueva ronda de negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia, que tendrá lugar los próximos 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

La cita se centrará en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada del conflicto y la ayuda humanitaria, según anunció el lunes el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

En un mensaje publicado en X, Witkoff afirmó que Washington espera aprovechar los avances logrados en las reuniones celebradas en Kiev, Oslo y San Petersburgo para alcanzar un "acuerdo de paz integral y duradero" que "garantice la seguridad para las generaciones venideras".

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